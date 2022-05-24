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促轉會控國民黨隱匿政治檔案 函台北地檢署偵辦

2022/5/24 17:06
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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北24日電）促轉會發言人陳雨凡今天說，國民黨持有文工會、海工會、陸工會等政治檔案卻不通報，促轉會多次要求補正，國民黨稱無檔案可通報，促轉會依促轉條例、刑事訴訟法，函請台北地檢署處理。

國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興回應表示，尊重司法程序，配合調查，也會透過司法途徑自力救濟，維護黨工的正當權益。

陳雨凡今天受訪指出，根據刑事訴訟法第241條規定，「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」；「促進轉型正義條例」第19條規定，明知為由政府機關、政黨、附隨組織或黨營機構所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿之方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

陳雨凡說，促進轉型正義委員會一直要求國民黨要通報文工會、海工會、陸工會等工作會組織檔案，促轉會才能審定；國民黨卻說沒有檔案，但促轉會調查發現，一些學術著作有引用國民黨檔案，促轉會也查到國民黨請人製作檔案目錄，有目錄、卻說沒有檔案。

陳雨凡指出，調查過程中，促轉會也曾約詢國民黨相關人員；4月已針對國民黨未通報文工會等政治檔案裁罰新台幣30萬元並要求限期改善，但國民黨仍未改善，5月18日委員會議決定第2次論處35萬元罰鍰；5月中，促轉會通過移請台北地方檢察署偵辦，正式告發國民黨。

林家興回應表示，促轉會要求通報的檔案均為年代久遠的歷史檔案，國民黨黨史館歷經數次搬遷、人員更迭，規模不斷縮水，現負責黨史館業務的人員均為近年才任職於國民黨，就促轉會所要求的檔案實不知情，促轉會僅約談這些人員以及工讀生，便倉促認定國民黨隱匿檔案，促轉會的舉動無異是以刑責恫嚇國民黨及戮力奉公的基層黨員，坐實東廠之稱號。（編輯：林興盟）1110524

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