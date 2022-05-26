美重申助台自我防衛 發展不對稱戰力

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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）美媒報導為嚇阻中國對台動武，並汲取俄烏戰爭經驗，美方將加快重塑台灣防衛系統。對此，美國國務院今天重申，美方依據台灣關係法提供台灣自我防衛能力，並鼓勵台灣推動不對稱戰略。

紐約時報昨天引述美方卸任及在職官員說法報導，美國政府為嚇阻中國對台動武，有意增強區域軍力展現，也吸取俄烏戰爭經驗，加快將台灣防衛系統重塑為官員口中的帶刺「豪豬」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報被問及此事時表示，根據台灣關係法，美方有義務向台灣提供必要國防物品與服務，使台灣能保持足夠的自我防衛能力。近年來，美方也對台灣提供超過180億美元的軍售。

他進一步表示，美方鼓勵台灣推進不對稱戰略。因為若有必要，不對稱戰略、不對稱模式對台灣而言是最有效的。美方定期與台灣就實施不對稱戰略的最佳系統、最佳能力進行例行對話。

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美國總統拜登（Joe Biden）23日在日本表示，若中國對台動武，美方願軍事捍衛台灣。不過，拜登隨後澄清，美方對台戰略模糊政策未改變。

今天在華府外籍記者中心（FPC）針對拜登亞洲行向外籍記者簡報拜登這番言論的意涵時，美國國務院東亞局副助理國務卿藍墨客（Mark Lambert）引述拜登談話內容表示，美國政策不變，拜登重申美方的一中政策與對台海和平穩定的承諾，以及在台灣關係法下向台灣提供軍事手段以自我防衛的承諾。（編輯：馮昭）1110526