內政部：研發替代役剩500名額 額滿將提前截止

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（中央社記者賴于榛台北27日電）內政部今天發布新聞稿指出，今年度研發替代役名額2500人，經過2次甄選作業，已錄取2000餘人，名額僅剩500名，如額滿將提早截止甄選作業，請有意願者且符合資格者盡速報名。

內政部提醒，今年研發替代役甄選作業，預計持續至9月20日，但如額滿，將提早截止，請具備碩士以上學歷的役男，盡速至「內政部研發替代役資訊管理系統」報名，並請主動向用人單位投遞履歷，爭取面試洽談的機會。

內政部表示，研發替代役制度自民國97年度起實施迄今，已有4萬多位役男在1500家以上用人單位服役，累計發表4609件專利、9940篇論文，每年為企業創造新台幣1000億元以上的產值。

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今年度內政部核定研發替代役用人單位中，主要為半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科等國內各大產業廠商，以及中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構。

內政部說，研發替代役制度除普遍獲用人單位肯定外，更有超過7成的役男，於役期屆滿後留任用人單位，延續個人職涯發展，已成為國家、社會不可或缺的無形穩定力量。（編輯：蘇龍麒）1110527