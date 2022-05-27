李秉穎：政黨攻防干擾防疫 傷害個人和國家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北27日電）台大小兒部主治醫師李秉穎今天表示，政黨政治的攻防，對於防疫工作的干擾，造成部分民眾及家長對於接種疫苗有疑慮，這不只會對個人的防疫造成傷害，也會對國家的防疫造成影響。

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今天釋出台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎專訪內容。

針對家長們關心兒童染疫的問題，李秉穎表示，根據各國的統計，兒童感染新冠確診變成重症或死亡率相對低，雖然說兒童罹病大部分都是輕微的，但是總是有萬分之一或萬分之一不到的機會會有重症、死亡，所以，還是會看到有兒童因重症死亡。

但他強調，兒童感染時不要驚慌，大部分是輕症，萬一出現重症病徵就趕快就醫治療，小孩子若出現發燒、呼吸急促、呼吸困難、意識不清、小便減少、有脫水現象，就要趕快送醫治療。

至於兒童接種疫苗部分，他說，很多人會有錯覺，兒童身體比較弱打疫苗風險比較高，這其實是錯誤的，從國外疫苗臨床試驗，兒童不良反應發生率比成人低。

李秉穎表示，指揮中心會隨著疫情發展，逐步調整防疫規範，每個人要隨時注意政府的最新資訊。他並解釋，過去台灣的清零政策，就是爭取時間來提升疫苗的接種率，確保民眾的健康。

他說，在疫情衝擊下，台灣需要跟進國際趨勢，並且避免經濟受到重創，同時也維繫民眾的日常盡可能不受影響。防疫還有一段路要走，除了要繼續保持全民抗疫的意識，不分黨派也應攜手共同努力，不要再讓防疫陷入政治的口水戰，打擊防疫能量，造成社會混亂。

他呼籲，成人、青少年和兒童，都應完整接種疫苗，絕對是對防疫最好的保障。

李秉穎說，政黨政治的攻防，對於防疫工作的干擾，造成部分民眾及家長對於接種疫苗有疑慮，這不只會對個人的防疫造成傷害，也會對國家的防疫造成影響。

他重申，政府及專家小組，都會即時追蹤疫苗接種，不良反應的相關數據，疫苗的安全性都有科學證據佐證，在野黨、媒體應停止凌駕防疫專業。

李秉穎說，防疫應與政黨政治的攻防脫鉤，也期盼未來能夠有客觀的機制，讓國家的疫苗、防疫政策能夠免於造成社會對立。（編輯：蘇志宗）1110527