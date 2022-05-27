更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外交部與美洲開發銀行簽意向書 助友邦活絡經濟

2022/5/27 15:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北27日電）外交部今天表示，外交部常次俞大㵢昨天代表國際合作發展基金會，在美國華府與美洲開發銀行（IDB）及友邦貝里斯簽署「協助生產部門及就業貸款計畫」共同融資合作意向書，盼藉此深化發展拉美友邦。

外交部下午發布新聞稿表示，台灣持續深化與「美洲開發銀行」（Inter-American Development Bank，IDB）的合作關係，外交部常務次長俞大㵢昨天代表財團法人國際合作發展基金會，在美國華府與IDB代表及貝里斯官員共同簽署「協助生產部門及就業貸款計畫」共同融資合作意向書，替協助拉美友邦增加就業、活絡經濟及社會穩定發展開創新頁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部指出，這項計畫將協助台灣友邦貝里斯因應疫情所造成的經濟影響，促進貝國微中小企業維繫及強化就業及經濟活動，藉此達成貝國疫後經濟復甦及永續發展，尤為促進婦女賦權，協助婦女企業取得貸款管道，這項計畫進一步彰顯台灣與美洲開發銀行在西半球地區加強合作，嘉惠區域友邦疫後經濟復甦及發展。

外交部強調，美洲開發銀行為西半球地區最重要的開發銀行之一，透過各項投、融資計畫增進區域國家的整體發展，而台灣與該銀行自1991年建立合作關係，與該行密切合作推動各項發展計畫，增進與西半球友邦及友好國家的合作，將持續與IDB共同攜手創造更多合作機會，為西半球民主國家透明、可信賴及永續的發展做出貢獻。（編輯：林興盟）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族