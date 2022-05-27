外交部與美洲開發銀行簽意向書 助友邦活絡經濟

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（中央社記者游凱翔台北27日電）外交部今天表示，外交部常次俞大㵢昨天代表國際合作發展基金會，在美國華府與美洲開發銀行（IDB）及友邦貝里斯簽署「協助生產部門及就業貸款計畫」共同融資合作意向書，盼藉此深化發展拉美友邦。

外交部下午發布新聞稿表示，台灣持續深化與「美洲開發銀行」（Inter-American Development Bank，IDB）的合作關係，外交部常務次長俞大㵢昨天代表財團法人國際合作發展基金會，在美國華府與IDB代表及貝里斯官員共同簽署「協助生產部門及就業貸款計畫」共同融資合作意向書，替協助拉美友邦增加就業、活絡經濟及社會穩定發展開創新頁。

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外交部指出，這項計畫將協助台灣友邦貝里斯因應疫情所造成的經濟影響，促進貝國微中小企業維繫及強化就業及經濟活動，藉此達成貝國疫後經濟復甦及永續發展，尤為促進婦女賦權，協助婦女企業取得貸款管道，這項計畫進一步彰顯台灣與美洲開發銀行在西半球地區加強合作，嘉惠區域友邦疫後經濟復甦及發展。

外交部強調，美洲開發銀行為西半球地區最重要的開發銀行之一，透過各項投、融資計畫增進區域國家的整體發展，而台灣與該銀行自1991年建立合作關係，與該行密切合作推動各項發展計畫，增進與西半球友邦及友好國家的合作，將持續與IDB共同攜手創造更多合作機會，為西半球民主國家透明、可信賴及永續的發展做出貢獻。（編輯：林興盟）1110527