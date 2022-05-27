更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

朱立倫籲政府擬定兒童防疫計畫 讓家長安心

2022/5/27 20:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨主席朱立倫今天說，政府應該負起責任，明確針對孩童疫苗施打、適合孩童的「唾液」快篩、就診就醫等問題，迅速擬定有效計畫及指引，讓家長安心。

媒體報導，藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，言論真實性引發外界熱議。

朱立倫今晚透過臉書表示，「看到這麼多孩子，就這樣走了」，講出父母的真心話，沒有錯。今天又有一名孩子染疫逝世，這波高峰爆發以來，已經有8名小小孩失去寶貴生命，所有家長都感同身受、極為憂心。

朱立倫說，之前藝人徐小可因為兒童疫苗及防疫政策等問題，批評衛福部長陳時中作為而被「出征」。郭彥均只因為貼文與醫護友人對話「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，呼籲大家善待醫療人員，卻被民進黨籍網路意見領袖帶頭洗版出征、逼著道歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫指出，在民進黨眼裡，8名寶貝不算多嗎，在蔡政府治理下，說出真話的自由都沒有嗎，對於家長焦慮與醫護人員心聲，只想轉移焦點，這又是台灣社會要的公義嗎。

他說，天下父母心，所有家長對於孩子的快篩、疫苗、病狀、就醫，充滿焦慮，無論怎麼帶風向，有孩子因為疫情喪失生命這是事實，刻意提任何「特定醫院」都毫無意義，對於政府當前的應對無方更是高度不滿，政府絕不能靠網軍治國，壓制民眾真實的心聲。（編輯：謝佳珍）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族