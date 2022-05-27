朱立倫籲政府擬定兒童防疫計畫 讓家長安心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨主席朱立倫今天說，政府應該負起責任，明確針對孩童疫苗施打、適合孩童的「唾液」快篩、就診就醫等問題，迅速擬定有效計畫及指引，讓家長安心。

媒體報導，藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，言論真實性引發外界熱議。

朱立倫今晚透過臉書表示，「看到這麼多孩子，就這樣走了」，講出父母的真心話，沒有錯。今天又有一名孩子染疫逝世，這波高峰爆發以來，已經有8名小小孩失去寶貴生命，所有家長都感同身受、極為憂心。

朱立倫說，之前藝人徐小可因為兒童疫苗及防疫政策等問題，批評衛福部長陳時中作為而被「出征」。郭彥均只因為貼文與醫護友人對話「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，呼籲大家善待醫療人員，卻被民進黨籍網路意見領袖帶頭洗版出征、逼著道歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫指出，在民進黨眼裡，8名寶貝不算多嗎，在蔡政府治理下，說出真話的自由都沒有嗎，對於家長焦慮與醫護人員心聲，只想轉移焦點，這又是台灣社會要的公義嗎。

他說，天下父母心，所有家長對於孩子的快篩、疫苗、病狀、就醫，充滿焦慮，無論怎麼帶風向，有孩子因為疫情喪失生命這是事實，刻意提任何「特定醫院」都毫無意義，對於政府當前的應對無方更是高度不滿，政府絕不能靠網軍治國，壓制民眾真實的心聲。（編輯：謝佳珍）1110527