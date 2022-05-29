確診隔離通知書補發 唐鳳30日舉行記者會說明

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（中央社記者陳俊華台北29日電）本土疫情延燒，確診數連日破萬，導致有確診民眾超過3天未取得隔離通知書。指揮中心30日起將開放數位健康證明系統「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，政委唐鳳明天將舉行記者會說明。

「確診者自主回報疫調系統」自5月1日上線後，仍有部分COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診民眾超過3天仍未能取得或下載隔離通知書。中央流行疫情指揮中心下午表示，自30日0時起，在「數位新冠病毒健康證明」系統中，將新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能。

行政院今天發出採訪通知，行政院政務委員兼發言人羅秉成、唐鳳及衛生福利部資訊處長龐一鳴明天上午將舉行記者會，說明「數位證明系統新增確診者隔離通知書補發功能」。

指揮中心說，這次開放的確診者隔離通知書補發對象，須符合「今年5月1日至5月26日確診，但仍未取得電子隔離通知書」及「5月27日起確診，未於3天內取得電子隔離通知書」等2條件，才可提出申請。

指揮中心表示，為配合新增功能，數位證明系統預計於今天晚上6時至明天0時暫時停止服務，進行版本更新。（編輯：蘇志宗）1110529