傳愛二飛彈操演未射擊 空軍澄清

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（中央社記者游凱翔台北30日電）國軍日前實施多型飛彈實彈射擊訓練，但媒體報導，愛國者二型飛彈因故一彈未發。空軍今天指出，當天因靶機及雷雨天候等影響未實施射擊，但之後在預備日27日完成射擊訓練，情況均正常。

國軍日前表示，為強化海空軍訓練，首次驗證海巡署平戰轉換納入國軍防衛作戰序列機制，國軍已於九鵬基地及東部海域，實施年度飛彈射擊訓練，驗證海、空軍及海巡艦艇實彈射擊與接戰能力，命中率近98%，成功驗證海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力。

國軍表示，射擊彈種包括雲母飛彈、標準一型飛彈、雄風二型飛彈、雄風三型飛彈、天弓一型飛彈、天弓三型飛彈、愛國者二型飛彈。

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聯合報報導，天弓三型飛彈首日射擊並未命中目標，國防部特別「補鑑測」，讓弓三補打一枚，最後「感應命中」；空軍愛國者飛彈部隊因靶機系統與雷達效能問題，傳一彈未發。

空軍司令部上午回應指出，此次實彈射擊訓練，弓三已配合射擊時序在實彈射擊首日便完成射擊訓練，並命中目標；有關愛二射擊訓練，因靶機施放靶標時纜繩斷裂，以及受雷雨天候等因素影響，當日未實施射擊，但已在預備日27日完成射擊並命中目標，相關情況均正常。（編輯：郭無患）1110530