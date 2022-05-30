聲援郭彥均國民黨要蘇貞昌道歉 綠籲勿見獵心喜

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（中央社記者王承中、葉素萍台北30日電）國民黨文傳會副主委林家興今天表示，藝人郭彥均為孩子發聲，卻被政府認定在造謠，呼籲政府不要再對醫護、人民製造壓力；行政院長蘇貞昌應公開道歉，並承諾不用公權力打壓人民言論自由。

民進黨發言人周江杰透過新聞稿指出，國民黨不要見獵心喜把兒童健康當作政治攻防工具。

周江杰表示，指揮中心已說明，目前5至11歲符合接種共99萬人，輝瑞兒童劑型疫苗77萬劑加今天到貨的33萬劑，有110萬劑可用，輝瑞和莫德納兒童劑型疫苗量都充足；政府也設置兒童就醫的綠色通道，加開兒童專責病房，同時強化轉診協調，讓重症兒童可以在最短的時間，獲得更妥善的醫療照顧。

對於國民黨指執政黨打壓「言論自由」，周江杰指出，防疫關鍵時刻，關心疫情時也不要因為錯假資訊而造成醫護人員的負擔，這樣才能真正保障全民健康與安全。

「很多孩子走了」貼文引發關注，行政院長蘇貞昌29日表示，保護國家社會安定，對資訊戰不能鬆懈，對社會安定的任何侵害不能掉以輕心，由權責機關依法辦理，非針對任何個人。

國民黨文傳會副主委林家興、台北市議員王鴻薇，以及律師蕭棋云、杜家駒、梁樹綸等人，今天在國民黨中央黨部召開「為兒童權益發聲」記者會，同時也在現場為因疫往生者默哀。

林家興指出，郭彥均為孩子發聲，卻被政府認定是在造謠，引起群情激憤，呼籲政府不要再對醫護、人民製造壓力，趕快專心解決兒童疫苗缺乏的問題。對此，蘇貞昌應公開道歉，承諾不用公權力打壓人民言論自由，也呼籲全民站出來共同聲援為孩子發聲的人。

林家興表示，中央政府也應加快疫苗到貨時程，儘速分配地方政府供學童施打，並加開兒童疫苗專屬施打站，同時針對未滿5歲、無法施打疫苗的幼童，應研擬提供足夠保護，千萬不要再以口號治國，才能讓眾多家長安心。

王鴻薇指出，最近全國在打兒童疫苗，很多家長甚至從北部帶孩子到屏東打疫苗，這種亂象，不就顯示政府無能，而這樣無能的政府，還可以這麼冷血，要查辦郭彥均，簡直莫名其妙。「郭彥鈞的心聲，就是人民的心聲」，無法接受民進黨政府動用國家機器堵人民的嘴。

梁樹綸表示，每個孩子都是父母的寶貝，而政府存在的目的就是要保護人民，如何避免更多孩子得病，保護更多孩子，政府應思考到底是在乎怕被人批評，還是勇於任事，解決當下兒童染疫問題。

蕭棋云指出，民主時代每個人生命的價值都應被同等正視及看待，郭彥均所發表的言論，都是在促進社會更合理的發展，更尊重生命的理念，應該捍衛這樣的言論自由，而不應該被擴大為政治議題或假消息，政府的運作過於強烈。（編輯：林興盟）1110530