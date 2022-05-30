促轉會拆牌結束任務 葉虹靈：轉型正義工作會繼續

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（中央社記者葉素萍台北30日電）歷經4年運作，促進轉型正義委員會今天拆下招牌、結束任期。促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會任務的結束不是轉型正義的結束，相關業務接下來會分散到各部會，由行政院統籌來做，轉型正義相關工作會一棒接一棒，繼續下去。

促轉會任期結束，今天下午出動吊車拆除招牌，多位促轉會工作人員齊聚門口，拍照記錄這一刻。

葉虹靈接受媒體訪問指出，促轉會這4年非常感謝各界支持、指教、監督，「促轉會任務的結束，不是轉型正義的結束」，相關業務接下來會分散到各部會，由行政院統籌來做；她期待，包括受難者的平復、權益回復等各項工作，可以繼續完成法制化。

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她說，請外界給各部會、行政團隊鼓勵與監督，轉型正義就像受難前輩說的「燈可以熄、光不會滅」，相關工作會一棒接一棒，繼續下去；轉型正義是長期馬拉松，需要公私部門、政府部會一同協力，促轉會的結束是下一個新階段的開始。

葉虹靈表示，促轉會運作4年的分數留給外界打，總結報告已提出、也可在網路下載，她希望各界可以從裡面看到台灣走過的威權歷史，並記得身邊還有很多在受苦的受難者與家屬；她希望每一個人盡全力協助，不管是國家平反、或者幫助受難者重新融合回到社會，都請民眾繼續關注與支持轉型正義工作。（編輯：林興盟）1110530

運轉4年的促進轉型正義委員會30日解散，後續由行政院統合各部會持續推動轉型正義。下午有員工到大樓外關心招牌的拆除作業，並自拍留念。中央社記者裴禛攝 111年5月30日

促進轉型正義委員會30日解散，後續由行政院統合各部會持續推動轉型正義。代理主委葉虹靈（右）與同仁下午在促轉會大樓觀看招牌相關拆除作業，並拍照留念。中央社記者裴禛攝 111年5月30日