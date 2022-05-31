回顧立院會期 民眾黨團提5面向促政府改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）立法院第10屆第5會期即將落幕，台灣民眾黨團今天舉行記者會，細數這會期外交國防、內政住宅、公共衛生等政策，呼籲政府正視國家安全、居住正義、財政紀律、經濟繁榮和環境永續，促進產業與民眾福祉。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿及立委高虹安、蔡壁如今天舉行第5會期總結記者會。

邱臣遠表示，民進黨政府一再提及台美關係史上最好，但台灣未被納入印太經濟架構第一輪成員，要求政府應有所準備。

邱臣遠也指出，政府近年投入大量國防預算，但主要合約商中科院經驗不足，研發生產項目數次延宕，更爆發多次弊案，民眾黨團不斷要求國防部落實相關人員遴選辦法、第三方認證機制及採購違約處罰機制；立法院下會期是預算會期，民眾黨團將繼續為民眾納稅錢把關。

賴香伶說，租屋黑市問題嚴重，政府無法掌握市場價格，租屋族也缺乏保障，內政部應配合財政部完備租屋登錄，推動安心租屋認證，不讓潛在危險區域成為城市死角，民眾黨團將持續監督房市及租屋市場議題。

張其祿表示，民眾繳納所得稅時，租金支出的扣除額度每年仍僅12萬元，遠遠脫離市場行情；為改善租屋族權益，政府應檢討、修正所得稅法中的租金扣抵機制，將房屋租金支出改列特別扣除額，才能實質幫助租屋族減輕租金負擔。

高虹安指出，歐盟將於明年啟動碳邊境調整機制，台灣以出口貿易為重，不可能置身事外；根據經濟部調查，台灣有超過7成企業對碳盤查或徵收碳費認識有限，而國內查驗機構至年底只有9家，無法滿足全台近20萬家企業，政府必須及早研擬碳費制定，才能取得與歐盟貿易談判的機會。

蔡壁如表示，她這會期進入社會福利及衛生環境委員會，把精力聚焦在衛生防疫及環境正義議題；這會期衛環委員會初審通過精神衛生法和菸害防制法修正草案，期待盡快朝野協商並三讀修正通過，民眾黨團下會期將繼續推動學校供餐法、再生能源發展條例、電業法等修法草案。（編輯：楊蘭軒）1110531