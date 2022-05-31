更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

虎鯨受困塞納河重返大海失敗 專家：患絕症極度痛苦將安樂死
國際

虎鯨受困塞納河重返大海失敗 專家：患絕症極度痛苦將安樂死

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院三讀 法庭錄音錄影保存至裁判確定後3年半

2022/5/31 11:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院會今天三讀修正通過法院組織法第90條之2條文，規定法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。

現行法院組織法第90條之2條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後2年，始得除去其錄音、錄影。但經判處死刑或無期徒刑確定的案件，其保存期限依檔案法的規定。

對此，時代力量立法院黨團、國民黨立委葉毓蘭分別提案，希望延長保存時間。時代力量立法院黨團希望改為4年，葉毓蘭所提修法版本則改為3年。

理由在於，現行法官法第36條規定，已將牽涉受評鑑法官承辦個案的評鑑請求期間延長為3年，但法院組織法第90條之2條文僅規定法庭錄音、錄影內容應保存至裁判確定後2年，這將使法庭錄音、錄影內容於得請求評鑑期間內，可能即因銷毀而陷於滅失，影響評鑑事證的調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

立法院司法及法制委員會25日併案審查時代力量立法院黨團、葉毓蘭所提修法版本，在場立委達成共識，將保存時間改為3年6個月，不須交由黨團協商。全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

三讀條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。但經判處死刑或無期徒刑確定的案件，其保存期限依檔案法的規定。（編輯：蘇龍麒）1110531

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族