立院三讀 法庭錄音錄影保存至裁判確定後3年半

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（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院會今天三讀修正通過法院組織法第90條之2條文，規定法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。

現行法院組織法第90條之2條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後2年，始得除去其錄音、錄影。但經判處死刑或無期徒刑確定的案件，其保存期限依檔案法的規定。

對此，時代力量立法院黨團、國民黨立委葉毓蘭分別提案，希望延長保存時間。時代力量立法院黨團希望改為4年，葉毓蘭所提修法版本則改為3年。

理由在於，現行法官法第36條規定，已將牽涉受評鑑法官承辦個案的評鑑請求期間延長為3年，但法院組織法第90條之2條文僅規定法庭錄音、錄影內容應保存至裁判確定後2年，這將使法庭錄音、錄影內容於得請求評鑑期間內，可能即因銷毀而陷於滅失，影響評鑑事證的調查。

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立法院司法及法制委員會25日併案審查時代力量立法院黨團、葉毓蘭所提修法版本，在場立委達成共識，將保存時間改為3年6個月，不須交由黨團協商。全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

三讀條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。但經判處死刑或無期徒刑確定的案件，其保存期限依檔案法的規定。（編輯：蘇龍麒）1110531