外交部響應英德 籲中國勿阻礙聯合國調查新疆人權

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊赴中國調查新疆人權事件行程受阻，德國、英國外交部都表達失望。外交部今天表示，台灣加入民主陣營夥伴，與英、德立場一致，呼籲中國讓聯合國針對新疆人權事件進行獨立調查並做出完整報告。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，巴舍萊（Michelle Bachelet）23日起訪問中國6天，因受中國限制無法在新疆完成獨立調查，英國外交部特別強調，此事凸顯中國要掩藏真相的決心，英方希望與國際社會合作加大對中國施壓力道，呼籲中國立刻釋放在新疆不法拘禁的人士。德國外交部對於此事表達失望，德國外長上周跟中國外長王毅通話時，也特別希望中國用明確態度澄清新疆人權遭侵犯的指控。

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歐江安說，台灣加入民主陣營夥伴，跟英國德國立場一致，呼籲讓聯合國高專到新疆的查訪能獨立自由、不受限制，讓聯合國高專自由訪談人民、視察設施，希望中國官方切勿加以阻擾，並盼聯合國能公布客觀獨立完整的新疆人權報告。

外交部長吳釗燮對新疆情勢高度關注，他29日曾在推特（Twitter）以署名JW的個人推文轉發一份外媒披露的「新疆警察檔案」密件，並評論指出，中國以和平為名拿下西藏，以「反極端主義」為名把新疆變成集中營，打包香港之後又想以「一個中國」為名奪取台灣，更要以「祖先曾到此一遊」為藉口，取得更多更遠的地方，「難道這些不像世界大戰來臨的前兆嗎？」（編輯：郭無患）1110531