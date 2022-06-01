替高雄機場請命 立委促政府引入廉航、貨機方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北1日電）疫情重創航空產業，時代力量立委陳椒華偕航空業團體舉行記者會指出，盼交通部提出高雄國際機場引入廉價航空、貨機的優惠方案，確保航空業從業人員的工作權及勞工福利，帶動小港的周邊觀光與城市發展。

時代力量立委陳椒華今天偕議員參選人湯茹婷、全國航空業總工會秘書長潘家洛在立法院舉行記者會，替座落在高雄市小港區的高雄國際機場請命。

陳椒華指出，高雄國際機場雖美其名為國際機場，但受到疫情衝擊，近來每月國內、國際線航班僅剩幾10班次班機，相較以往僅剩10%的起降數量，無論是空服員、地勤、空廚、清潔等產業都面臨嚴峻考驗。

陳椒華指出，政府雖對航空業紓困補貼，但也應研擬對應的振興方案，不讓航空業從業人員因疫情持續受害。

潘家洛表示，歐美長程航線、貨機都在桃園，這波疫情很明確看到高雄機場與桃園機場實質落差；目前台灣已是一日生活圈，航空產業已不能再像過往般遍地開花，而高雄機場是南部最大且唯一的國際機場，建議政府可將小港機場定位成桃園機場的衛星機場，甚至是桃園機場的第四航廈。

潘家洛指出，政府可調降或優惠場站作業費，將廉價航空轉移到高雄機場，並以高雄機場作為華航、長榮的南部基地，及廉航的主要航站，把政治、商業、長程航線留給桃園機場，而經濟、觀光交給高雄機場，藉此帶動高雄小港周邊的產業發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部民用航空局主秘楊國峯表示，民航局對高雄機場的定位為國內線和區域國際機場，至於低成本航空將是未來發展重點，民航局每5年會做一次滾動檢討。

楊國峯表示，行政院去年11月已核定新航廈整建計畫，未來高雄機場新航廈會規劃到1650萬人次，分為兩期建設，盼加速啟動新航廈並配合復甦步驟，使高雄機場恢復2019年前的正常營運，帶動南部觀光。（編輯：翟思嘉）1110601