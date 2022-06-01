共軍戰備警巡 綠委：台灣歡迎各國政要來訪不受影響

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（中央社記者王揚宇台北1日電）正值美國參議員達克沃絲率團訪台，共軍東部戰區宣布近日在台灣周邊海空域戰備警巡。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天指出，台灣歡迎各國政要來台，不會受到中國任何武力影響。

美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團訪台之際，共軍東部戰區今天宣布，近日在台灣周邊海空域戰備警巡，並稱「這是針對美台勾連採取的必要行動」。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對相關議題，鄭運鵬說，中國不同程度的威脅，這2年來已司空見慣，這就是國際上對中國警戒越來越高的原因。

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鄭運鵬指出，中國用武力在周邊國家展示權威、威脅世界和平與現狀，顯然是要表現中國是亞洲老大的心態；對台灣來說，當然要有自我保衛的決心，也要跟美國、日本等周邊國家保持友好互動，這是國家利益。

鄭運鵬說，中國這種威脅，只會讓全世界對其警覺越來越高。他認為中國是在對內喊話，要減除中國國家主席習近平對於國內疫情控制所引起的民怨、安定內部人心，這是中國常用的高壓政策。（編輯：黃國倫）1110601