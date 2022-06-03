駐教廷使館慶端午 神職人員禱告盼疫情結束

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（中央社記者游凱翔台北3日電）今天是端午節，駐教廷大使館邀台灣籍及曾在台服務神職人員過節，大使李世明提到，疫情讓全球陷入困境，尤其烏俄戰爭造成人員傷亡、人民被迫離開家園；因此，餐會上也一起禱告，盼望全球能早日度過疫情。

駐教廷大使館晚間發布新聞稿表示，今天是一年一度的端午節，駐教廷大使館邀請台灣籍及曾在台服務神職人員齊聚一堂共度佳節，除藉此聯誼團聚，享用使館特製應景的台式粽子及美味餐點；餐會前特別由曾在台服務多年、德國籍聖言會彌維禮神父帶領大家一起禱告，盼台灣及世界早日度過疫情。

大使李世明表示，端午節是親友歡聚的節日，過去2年多來，疫情讓全球陷入困境相聚不易，尤其近來烏俄戰爭造成大量人員傷亡、烏克蘭人民被迫離開家園，深值大家關注，而近來由教宗方濟各及義大利主教團發起為烏克蘭祈禱及苦行活動，都是深具意義的活動。

李世明提到，今年是中華民國與教廷建交80年，使館正積極籌備系列慶祝活動，包括7月1日「友善台灣/眾位弟兄」書畫展及7月11日「美麗寶島，天主莊園」座談會等，盼大家共襄盛舉。

駐教廷大使館指出，於2017年歸化為台灣籍的神父高福南，特別在餐敘結束前以流利的台語及口條帶領祈禱，期待世界和平。（編輯：趙蔚蘭）1110603