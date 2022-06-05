北市交通林佳龍提5主張 蔣萬安：正面看待良性競爭

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）備戰年底市長選舉，無任所大使林佳龍日前提出台北交通政策5大主張，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他對台北市的未來已有完整藍圖與規畫，未來將一一報告。

有意參選台北市長的林佳龍日前提出台北首都圈交通政策5大主張，包含北北基桃共推公共運輸月票、捷運松山新店線北延解決內科交通問題等。

蔣萬安今天上午前往士林靈糧堂參與捐血活動前接受媒體聯訪表示，提出市政願景是民主選舉非常重要的一部分，正面看待良性的競爭，他對台北市的未來已有完整藍圖與規畫，未來將一一向大家報告。

此外，前總統馬英九在六四天安門事件33週年時稱，大陸領導人習近平曾談到民主、堅持國家一切權力屬於人民，有助於建立法治社會的正確方向；遭民進黨批評胡亂發表言論、誤導視聽，言論貽笑國際。

蔣萬安今天說，馬英九的發言重點是，面對民主價值、言論自由的追求，永遠都有進步的空間，這點大家都不會否定，馬英九的表述不應被扭曲。

媒體詢問，台北市長柯文哲曾表示，副市長黃珊珊不會代表民眾黨參選台北市長，是否擔心若黃珊珊披親民黨戰袍，恐與國民黨票源重疊。

蔣萬安指出，不管黃珊珊要用哪個政黨參選，他的價值理念就是不會背棄一路栽培他的政黨，無論這個政黨的聲勢高或低，或處境多艱困。

媒體再問，國民黨縣市長徵召頻惹議，是否會擔心黨內不和諧。蔣萬安說，希望黨中央在選出最合適人選的同時能加強溝通整合，拿出智慧消彌歧見，團結一致共同面對年底選戰。

蔣萬安表示，今天來參與捐血活動，是因為台北、高雄、台南的血液庫存都亮起偏低的黃色，特別是台北的O、A及AB型已經是急缺的紅燈，希望藉此呼籲民眾一起響應公益。（編輯：張銘坤）1110605