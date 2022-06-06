銓敘部：旋轉門條款有助防止不當利益輸送 並未修正

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（中央社記者陳俊華台北6日電）銓敘部今天說，這次立法院三讀通過公務員服務法修法，適度開放公務員兼職，將「許可」程序修正為「同意」；現行的公務員離職後的「旋轉門條款」，有助防止不當利益輸送，並未修正。

銓敘部晚間透過新聞稿指出，媒體2日報導「公務員腳踏兩條船，惡化青年工作權」，這次立法院三讀修正通過的公務員服務法，重新釐定國家與公務員的關係，從特別權力關係，邁向合理的公法上職務關係。

銓敘部說，修法中，就公務員兼職規定是整併修正現行規定，並將目前對於公務員在公餘時間，得否從事執行職務以外的事務相關重要解釋，予以明文規範，修法後適度開放公務員兼職。

銓敘部表示，這次就公務員兼職的修正重點，主要是基於實務運作需要，將現行兼職「許可」程序，修正為「同意」，並明定公務員在法定工作時間以外經權責機關備查，得從事社會公益活動或其他非經常性、持續性工作；以及在不妨礙本職性質等情形下，得於法定工作時間以外，以個人才藝表現獲取適當報酬等。

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銓敘部說，目前正在擬具公務員依法令兼任他項公職或業務，以及兼任教學或研究工作，或非以營利為目的的事業或團體職務申請同意相關規定，以供全體公務員遵循。

銓敘部表示，公務員離職後的旋轉門條款設計，關乎公務員公正廉明規範，以及人民對政府信賴至鉅，也攸關離職公務員選擇職業自由的權益。經參酌先進國家立法例，多數國家採單一禁止方式規範，現行服務法旋轉門條款，有助於防止不當利益輸送的弊端，契合廉能政府政策，因此並未修正。（編輯：蘇志宗）1110606