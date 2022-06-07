空軍駐美F-16起落架故障迫降夏威夷 人機均安[影]

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空軍F-16A/B戰機正性能升級F-16V，傳一架F-16A/B戰機7日返台升級途中，因起落架問題迫降夏威夷檀香山機場，人機均安。圖為F-16V型機於接裝典禮進行性能展示。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北7日電）空軍F-16A/B（Block20）戰機正性能升級F-16V，因此空軍進駐美國亞利桑納州路克基地的F-16A/B將分批返台升級，但傳今天一架F-16A/B返台途中，因起落架問題迫降夏威夷檀香山機場，人機均安；軍方對此不評論。

空軍以代號「鳳展專案」，耗資約新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；空軍也以代號「鳳翔專案」，向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

基於訓練需求，目前空軍約有10架F-16A/B戰機進駐美國亞利桑納州的路克基地，但因鳳展專案進行中，駐守美國的戰機必須分批返台性能升級，檀香山是戰機返台的中繼站。

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據了解，一架即將返台性能升級的F-16A/B，因遭遇起落架故障等原因，緊急以「進場端捕捉」方式，成功迫降夏威夷檀香山機場，人機均安；對此軍方低調不評論。

軍方人士日前披露，F-16A/B在民國86年從美國飛回台灣時，共空中加油19次、平均約1小時加一次油，油量須保持安全範圍。共分為3段航程，分別是「德州沃斯堡至夏威夷希肯空軍基地」，飛行3784哩、耗時8小時50分、空中加油9次；「夏威夷至關島安德森空軍基地」，飛行3790哩、耗時8小時20分、空中加油6次；「關島至嘉義空軍基地」，飛行1744哩、耗時4小時40分、空中加油4次。（編輯：謝佳珍）1110607