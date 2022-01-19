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因應F-16V戰機進駐 空軍志航基地加強防護演練

2022/1/19 14:09（1/19 15:06 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）空軍台東志航基地今天進行防空演練，將防護火砲陣地拉至海邊，引起民眾圍觀。軍方人士表示，國軍加強春節戰備。

空軍志航基地防砲單位今天將包括35快砲在內火砲拉至台東沿海布置，同時配合天兵雷達演練，模擬有敵軍飛彈和戰機對東海岸和台東志航基地發動攻擊。

演訓場域軍方貼出「重大演訓禁止進入」引起民眾好奇圍觀。軍方人員僅表示，例行性演訓，因應春節加強戰備。

另有軍方人士告訴中央社記者，空軍防砲單位最近加強防護演練除了即將到來的春節戰備外，主要還有因應共機侵擾台灣東南方空域以及空軍全新F-16V戰機未來將部署空軍台東志航基地。

空軍以代號「鳳翔專案」同步向美軍購66架全新F-16V（Block70）戰機，美方將於2026年完成全部交機作業。這批戰機未來將部署台東志航基地。

為了感謝國軍辛勞，民進黨台東縣黨部主委、立委劉櫂豪昨日率領黨部同仁前往志航基地勞軍，表達對國軍的最大支持與感謝。（編輯：黃世雅）1110119

空軍台東志航基地19日進行防空演練，將35快砲在內火砲陣地拉至海邊，同時配合天兵雷達進行演訓；軍方人士表示，國軍加強春節戰備。中央社記者盧太城台東攝 111年1月19日
空軍台東志航基地19日進行防空演練，將35快砲在內火砲陣地拉至海邊，同時配合天兵雷達進行演訓；軍方人士表示，國軍加強春節戰備。中央社記者盧太城台東攝 111年1月19日
空軍台東志航基地19日進行防空演練，將35快砲在內火砲拉至台東沿海布置，同時配合天兵雷達演練，模擬有敵軍飛彈和戰機對東海岸和台東志航基地發動攻擊。中央社記者盧太城台東攝 111年1月19日
空軍台東志航基地19日進行防空演練，將35快砲在內火砲拉至台東沿海布置，同時配合天兵雷達演練，模擬有敵軍飛彈和戰機對東海岸和台東志航基地發動攻擊。中央社記者盧太城台東攝 111年1月19日
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