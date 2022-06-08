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朱立倫會晤白宮國安官員 關切安全議題

2022/6/8 04:43
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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）國民黨黨主席朱立倫今天與白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格會談，雙方就安全、國防等議題交換意見。朱立倫表示，確實感受得到美方對安全議題的關切。

繼昨天拜會國務院後，朱立倫今天前往美國在台協會華盛頓總部（AIT/W）與羅森柏格（Laura Rosenberger）會談約45分鐘。

朱立倫會後表示，雙方針對各項議題交換意見，尤其是整體安全議題、國防議題，能源安全也有提到，包括各方關心的兵役、後備制度都有討論。

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3年前曾經以國民黨總統候選人身分造訪華府的朱立倫說，和上回相比，美方關心的議題確實有所改變，現在更關注安全議題，包括國防安全、能源安全與科技安全。

除了與國安會官員會晤，朱立倫今天上午也走訪華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）與專家學者針對台灣產業鏈等議題交換意見。結束與國安會的會談後，朱立倫一行前往國會山莊，拜會美國國會議員。（編輯：陳政一）1110608

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