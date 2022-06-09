葉匡時：不可能選高雄市長 柯志恩是適合人選

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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，前高雄市副市長葉匡時今天說，黨主席朱立倫有找他聊參選可能性，但他表示絕無可能。他個人認為國民黨智庫執行長柯志恩形象好，經歷豐富，是不錯的人選。

國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，目前孫文學校總校長張亞中最積極，但尚未正式表態參選；前高雄市副市長葉匡時、李四川，以及國民黨智庫執行長柯志恩都是被點名對象。柯志恩日前指出，朱立倫在訪美前，已先後與葉匡時、李四川見面詳談。

葉匡時今天上午接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪時證實，朱立倫確實有找他聊參選的可能性，但他表示「絕無可能」，過去幾次選舉也都有人勸進他，但他太太堅決反對，必須要尊重太太的決定，如果他要選，早就選了。

葉匡時表示，他個人認為柯志恩形象好，經歷豐富，又是屏東出身，與高雄市同一個生活圈，算是在地人，也相對年輕，且過去曾參選過，應能發揮母雞帶小雞、拉抬議員選舉的效果，是不錯的高雄市長人選。

不過，他說，若國民黨要提名柯志恩，柯志恩應有決心，萬一沒有選上，一定要留在高雄市經營，下一次機會就會很大。

葉匡時指出，過去國民黨高雄市長的提名，都沒有長遠規劃，這次必須要提名一個就算沒選上，但還願意留在高雄打拚的人。若他跟李四川參選，因年紀已達65歲，家又在台北，如果沒選上，一定又是離開高雄市，等於浪費一次黨培養人才的機會。

葉匡時表示，國民黨應該找一位年輕人，空降也沒有關係，而是沒選上也願意留在高雄市的人選，為下一次選舉努力。

另外，葉匡時也指出，黨內很早就有人建議朱立倫參選高雄市長，由黨主席帶頭參選艱困地區，對提振黨內士氣有絕對的幫助，不失為考慮的方向，但他認為如果朱立倫沒有當選，一樣也不會留在高雄。（編輯：謝佳珍）1110609