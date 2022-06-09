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曾見蔡總統、蘇貞昌 斯洛伐克訪團2人確診

2022/6/9 12:30（6/9 13:01 更新）
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外交部9日說明，訪台的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（前左）與國會友台小組主席歐舒斯基上午PCR檢驗陽性確診，目前皆無不適症狀。圖為總統蔡英文（右）7日上午在總統府接見勞倫契克拱手致意。（中央社檔案照片）
外交部9日說明，訪台的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（前左）與國會友台小組主席歐舒斯基上午PCR檢驗陽性確診，目前皆無不適症狀。圖為總統蔡英文（右）7日上午在總統府接見勞倫契克拱手致意。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）外交部今天說明，訪台的斯洛伐克國會副議長勞倫契克與國會友台小組主席歐舒斯基上午PCR檢驗陽性確診，2人目前都無不適症狀，將獲妥善照料，其他檢驗陰性的團員會繼續進行高雄市的訪問行程。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安說明，勞倫契克（Milan Laurencik）與歐舒斯基（Peter Osuský）率領的斯洛伐克訪團5日抵達台灣訪問，外交部以外交泡泡方式接待，訪問團員都完成3劑疫苗施打，並在上機前48小時內獲得PCR檢驗陰性證明。

歐江安表示，斯洛伐克訪團5日抵達台灣當天的落地PCR檢測是陰性，7日第2次PCR檢測也是陰性，昨晚第3次PCR採檢，2人呈現陽性，再做抗原快篩，結果是陰性，為求謹慎，今天早上請2人再做一次PCR檢測，顯示結果是陽性，立刻通報中央疫情流行指揮中心。

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外交部表示，2位訪賓目前都無症狀，沒有不適，接待同仁跟訪賓都保持社交距離，全程佩戴口罩，目前接待同仁身體也都沒有異狀，確診的2人會受到妥善照料，其他團員將繼續訪問行程。

斯洛伐克訪團已拜會晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等多位政要，並在昨天下午舉行一小時多的媒體記者會。歐舒斯基昨天出席記者會時發表長篇談話，並無疲倦或不適的狀況，但發言時偶被咳嗽打斷。（編輯：翟思嘉）1110609

斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（前）9日確診。圖為歐舒斯基8日在記者會發表談話。（中央社檔案照片）
斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（前）9日確診。圖為歐舒斯基8日在記者會發表談話。（中央社檔案照片）
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