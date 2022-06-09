優化電子航行圖 內政部與國海院簽合作備忘錄

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（中央社記者陳俊華台北9日電）內政部說，為擴大推動海洋基礎調查及研究，今天與國家海洋研究院簽署合作備忘錄，將可深化雙方在海域安全及資料應用，同時加速更新及優化電子航行圖，確保船舶於周邊海域航行的安全。

內政部透過新聞稿指出，地政司是中央執行國土測繪的主管單位，多年來執行海域測量及水深資料庫建置工作，並致力於產製台灣周邊海域正確及即時的電子航行圖，提供往來船隻符合國際標準的航海圖資，並透過挪威向國際發行。

內政部說，國海院現階段除整合國內各機關既有的海洋調查成果外，並配合「向海致敬」計畫，進行區域性地形探測及海洋觀測調查，加速建置國家海洋資料庫。

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內政部指出，地政司長王成機與國家海洋研究院長邱永芳今天簽署合作備忘錄，內政部將與國海院共享海域調查資訊及海洋資料庫，除能提升電子航行圖圖資品質，相關測繪成果也將提供相關部會在海洋產業、交通運輸、災害防救、科學研究及觀光遊憩等層面應用。

內政部說，未來將加強海洋專業人才培育交流，持續辦理海洋政策發展規劃，協助台灣海域劃界、海岸管理、漁業資源及環境保護等海洋權益維護。（編輯：蘇志宗）1110609