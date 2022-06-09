台斯簽署民商事司法協議 游錫堃：立院全力支持

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（中央社記者范正祥台北9日電）台灣與斯洛伐克昨天簽署「民事暨商事司法合作協議」，立法院長游錫堃今天在立法院接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省訪問團時表示，此協議對兩國民商事司法合作有重大助益，立法院一定全力支持並優先列入議程。

台灣與斯洛代克「民事暨商事司法合作協議」簽署儀式昨天上午在外交部大禮堂舉行，由台灣駐斯洛伐克代表李南陽與斯洛伐克駐台經濟文化辦事處長博塔文代表雙方簽署，這是台灣與歐盟國家簽署的首個民商事司法合作協議。

游錫堃今天接見訪問團時表示，台斯兩國邦誼不斷深化，昨天簽署的台斯民事暨商事司法合作協議，對兩國民商事司法合作有重大助益，立法院一定全力支持並優先列入議程。

游錫堃並感謝斯洛伐克去年在台灣疫情緊張之際，贈送台灣16萬劑疫苗，幫助台灣抗疫。他說，「患難見真情，點滴在心頭」。

游錫堃說，斯洛伐克和台灣緣份不淺，其連結起點就在他的故鄉宜蘭，從1771年到現在，已有251年，非常珍貴。斯洛伐克為了紀念這段歷史，還特別贈送友誼雕像在當年登陸的地點蘇澳附近，未來完成後，一定能讓台灣人更加認識斯洛伐克這個美麗的國家，兩國的交流也將能更加熱絡。

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大約251年前，斯洛伐克的貝紐夫斯基（Maurice August Benyowsky）曾從蘇澳登陸停留10多天，期間並與噶瑪蘭族交流。這是雙方接觸重要起點，讓台灣與中歐國家有文化交流的火花。貝紐夫斯基生於西元1746年，時屬匈牙利王國，現為斯洛伐克特納瓦省（Trnava）。特納瓦省將致贈宜蘭紀念貝紐夫斯基登陸台灣雕塑藝術品，未來預計設置於蘇澳鎮南方澳風帆中心。

游錫堃說，台灣和斯洛伐克距離很遠，但同樣熱愛自由民主。他呼籲全世界其他國家的國會議員，一起聯手對抗「威權獨裁體制」，共同守護「自由民主價值」。（編輯：郭無患）1110609