游錫堃接見法國訪團 盼台法交流更密切

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立法院長游錫堃（圖）10日在立法院接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）所率訪團等一行，致詞歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年6月10日

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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院長游錫堃今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐等人，代表立法院感謝法國參議院去年通過友台決議及今年對於台灣加入國際組織的各種聲援與支持，並盼未來台法交流更加密切。

來台訪問的法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）率領訪團成員一行拜訪立法院，受到歡迎。包括立法院「台灣與法國國會友好協會」會長、民進黨立委蔡適應，以及時代力量立法院黨團總召邱顯智也在場。

游錫堃致詞時說，感謝葛利歐長久以來支持與法國一樣擁抱自由、尊重人權的台灣；在葛利歐及國會友台小組的積極促成之下，法國參議院去年通過了「支持台灣參與國際組織工作」的友台決議案，這對日夜遭受鄰國霸凌的台灣意義重大。

游錫堃表示，他代表台灣國會鄭重感謝葛利歐及法國參議院所有友台先進為雙邊友好關係帶來的貢獻。另外，也感謝法國政府關注台海安全議題，今年5月的世界衛生大會（WHA）首度展現堅定的友台立場，且將台灣納入法國的印太戰略之中。

致詞時，游錫堃提及，法國是全球政治、經濟、軍事、外交上舉足輕重的大國，在人類自由、民主政治的發展史上，法國有著巨大而不可磨滅的貢獻；法國大革命追求的「自由、平等、博愛」精神，也成為全球各民主國家的共同理想。

游錫堃也向訪團說，台灣是主權獨立的國家。他表示，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬；台灣絕非中國的一部分；台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

游錫堃表示，期盼未來台法交流更加密切。他呼籲全世界的其他民主國家的更多國會議員，能夠聯手對抗「威權獨裁體制」，共同守護「自由民主價值」，也期待中國全體人民，未來不久的某一天，也能與台法一樣共享自由民主的普世價值。

葛利歐致詞時說，台法雙方支持與捍衛的價值相同，這一點非常明顯。他也回應游錫堃的致詞內容指出，游錫堃很明確也很勇於表達出台灣人和中國人之間的差異所在，這個差異相當的巨大，在台灣有民主的選舉，人民選出自己的代表。

葛利歐說，台灣面臨國安方面的問題，因為在日常生活中遭受到各式各樣的攻擊，但儘管如此，台灣還是撐住了，而且在某些方面成為典範，譬如台灣在防疫上表現亮眼。他說，但是因為中國阻撓，台灣卻無法參加世界衛生組織（WHO）。

談及支持台灣參與國際組織，葛利歐還說，為什麼不讓台灣也來參與國際刑警組織，一起對抗、打擊恐怖主義。他指出，台灣的表現比一些國際組織成員出色。

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葛利歐表示，法國和台灣的國會議員都能夠將心中的話說出來，而不是像在中國，人民不能夠把心中所想的表達出來。他說，有言論表達自由的法國參議員堅決表達對台灣的支持，「就算收到中國駐法大使館的信函，也不能讓我們退縮」。

致詞結束後，葛利歐邀請法國訪團成員大家起立，向台灣的表現表達致敬之意。對此，同行的團員起立並鼓掌；葛利歐說，「台灣萬歲，法國萬歲。」（編輯：蘇龍麒）1110610