世華日本分會與日群馬縣議員交流 展現台灣女力

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由旅日台灣女性組成的世界華人工商婦女企管協會（世華）日本分會11日抵達日本群馬縣，與將近30名群馬縣及群馬縣澀川市議員聯誼，獲讚台灣女人力量大。中央社記者楊明珠群馬攝 111年6月12日

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（中央社記者楊明珠群馬12日專電）由旅日台灣女性組成的世界華人工商婦女企管協會（世華）日本分會這兩天在日本群馬縣進行親善交流活動，昨晚與將近30名群馬縣及群馬縣澀川市議員聯誼，獲讚台灣女人力量大。

世華日本分會將近30名成員昨晚在群馬縣知名景點伊香保溫泉區一家飯店舉辦台日聯誼會，群馬縣日台議員聯盟會長星野寬、群馬縣議會議長星名建市、澀川市市長高木勉、市議會議長望月昭治等近30名議員出席。駐日代表處政務組組長林郁慧、僑務組副組長宋惠芸、群馬縣台灣總會受邀出席，場面熱絡。

星野致詞時表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，群馬縣日台議員聯盟每年訪台灣2、3次，上一次是2020年到台中參加台灣燈會，當時如果再晚一點可能就無法成行了。

他說，目前無法去台灣交流，但參加這場台日聯誼會，能看到大家的笑容，感到很開心。他透露，計畫今年11月訪台，在台中販售群馬縣農特產品，屆時期待大家多協助推廣。

望月致詞時表示，澀川市與彰化縣社頭鄉締結觀光友好合作協定，澀川市議會於2017年訪問台灣，加深雙邊交流。很期待疫情平息後，外國觀光客，尤其是來自台灣的觀光客能多多造訪澀川市。望月期待以這場聯誼會為契機，今後與台灣在文化、農特產、商務方面的交流能更活絡。

林郁慧致詞時表示，疫情發生至今約兩年半，但台日交流未曾間斷。譬如說，群馬縣兩年前發表挺台灣加入世界衛生大會（WHA）的決議。到目前為止，日本全國47個都道府縣當中有41個道府縣的議會表明支持台灣加入WHA。

她說，日本6月10日開始開放外國觀光客入境，台灣的入境檢疫隔離天數將放寬為3+4天，這意味著日本民眾訪台的日子指日可待，期待台日早日重啟交流。

世華日本分會會長紀秋美受訪時表示，這次舉辦與群馬縣的聯誼活動原本只是想受到疫情影響，會員很久沒出遊，想利用這個機會讓會員能玩得盡興，順便做國民外交，於是邀請群馬縣幾名議員聯誼。但資訊在議會公布後，議員反應熱烈，有26名議員參與。

世華總會副總會長新垣旬子、世華日本分會名譽會長錢妙玲、世華日本分會副會長尹世玲、吳秀鸞、執行長吉田姿伶等人在聯誼會上與群馬縣議員互動熱烈，有議員大讚說：「台灣女性真的力量強大。」

特地從沖繩（琉球）前來參加聯誼活動的新垣受訪時說：「這就是我們台灣女性最驕傲的地方。雖然台日都是自由、民主、重視男女平等的國家，但在日本社會女性總會退一步。」她認為，這次的聯誼會可讓日本的男性感受到女性活躍（有成就）有多麼好、多麼有活力，成功將世華展現女性力量的宗旨推廣出去。

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世華日本分會此行第一天參觀日本知名的伴手禮法國麵包脆餅工廠後，前往位於群馬縣澀川市的佛光山法水寺參訪，聆聽住持釋滿潤法師講解法水寺興建過程，並了解到法水寺已成觀光景點，對當地帶來貢獻。

第2天的行程造訪榛名湖、碓冰峠鐵道文化村、蒟蒻公園、富岡製絲場等地。有150年歷史富岡製系場是日本明治時代工業革命的重要推手，2014年被聯合國教科文組織列為世界遺產。在一名母親生於日治時代台灣的日籍男性導覽員的詳細解說下，世華日本分會成員都表示本次活動相當充實。（編輯：馮昭）1110612

世華日本分會約30名成員11、12日訪日本群馬縣與當地議員交流，群馬縣澀川市議會議長望月昭治說期待台灣觀光客早日到訪。圖為該市景點伊香保溫泉。中央社記者楊明珠群馬攝 111年6月12日

世華日本分會約30名成員在會長紀秋美（右）率領下，11日在群馬縣與群馬縣日台議員聯盟會長星野寬（左）等議員交流聯誼。中央社記者楊明珠群馬攝 111年6月12日

世華日本分會約30名成員在會長紀秋美（右）率領下，11日到群馬縣與當地議員交流，並造訪佛光山法水寺，由住持釋滿潤法師介紹法水寺興建過程。中央社記者楊明珠群馬攝 111年6月12日