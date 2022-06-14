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梅家樹接海軍司令 鄭榮豐任副總長執行官晉二級上將

2022/6/14 10:08（6/14 10:30 更新）
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奉總統蔡英文核定，副參謀總長執行官梅家樹（左）上將調任海軍司令，遺缺由副參謀總長鄭榮豐（右）中將接任。（國防部提供）
奉總統蔡英文核定，副參謀總長執行官梅家樹（左）上將調任海軍司令，遺缺由副參謀總長鄭榮豐（右）中將接任。（國防部提供）
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（中央社記者游凱翔台北14日電）國防部今天表示，奉總統蔡英文核定，副參謀總長執行官梅家樹上將調任海軍司令，遺缺由副參謀總長鄭榮豐中將接任，並晉任二級上將；國防大學校長張哲平上將，則調任總統府上將戰略顧問，16日生效。

國防部上午發布新聞稿表示，奉總統蔡英文核定，國軍4名上將職務將調整，於6月16日生效。

國防部指出，總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平上將調任；國防大學上將校長由海軍司令劉志斌上將調任；海軍上將司令由參謀本部副總長執行官梅家樹上將調任；參謀本部上將副總長執行官由參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將調任，同時晉任空軍二級上將。

國防部說明，鄭榮豐為空軍官校74年班、戰院98年班，曾任空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部參謀長、空軍司令部副司令等重要職務，學經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副總長執行官，盼藉豐富經驗，持續推動各項建軍備戰工作。

根據國軍編制，國防部參謀本部主要官員，除了參謀總長（上將）外，另有副參謀總長執行官（上將）及2名副參謀總長（中將）、總士官長。（編輯：楊凱翔）1110614

總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平（右）上將調任；國防大學上將校長由海軍司令劉志斌（左）上將調任。（國防部提供）
總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平（右）上將調任；國防大學上將校長由海軍司令劉志斌（左）上將調任。（國防部提供）
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