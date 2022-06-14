中國稱享台海主權 綠委：魯莽不文明行為已踩紅線

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（中央社記者王揚宇台北14日電）中國稱對台灣海峽享有主權權利、台灣海峽非國際水域；民進黨立委王定宇今天說，中國這種魯莽、不文明的行為已踩到紅線，讓人無法接受及容忍，希望大家予以譴責及嚇阻。

大陸外交部13日稱「對台灣海峽享有主權權利」，中共軍方也表示「台灣海峽非國際水域」；針對中國近來不斷地在美中談話中，提出台海是中國內海的說法，王定宇在媒體群組發布影片作上述說明。

王定宇認為，中國這樣的主張並非突發奇想、臨時起意，而是有計畫性的，要排除國際自由民主聯盟船艦通過這些法定的公海，阻止國際船艦經過，讓中國發動武力擴張時，能將其定義為內部行為，阻止國際用侵略的角度來看待。

王定宇指出，美國、歐盟或國際各國絕對不容許中國不遵守國際規範，像土八路一樣，如果中國把台灣海峽內海化，將來台灣面對中國侵略，將會叫天天不應，國際奧援也會被阻止在外。

王定宇說，台灣面對這種趨勢必須不分朝野譴責與嚇阻，相信在可見的將來、非常近的時間，美國及自由民主聯盟各國，會以軍事艦艇穿越台海，回應中國這種不文明的作法。

此外，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵今天召開輿情回應記者會。

林楚茵說，中共對台灣的主張從來就沒改口過，認為台灣是中國的一部分，因此在經濟、國防安全上，不斷施壓台灣；面對這種狀況，台灣要自立自強，相信國防部或相關單位都會密切注意，維護台海安全。

林楚茵表示，中國把台灣海峽視為自己內海的作法，國際無法認同，當然就不會按照中國的遊戲規則走，因為大家生存在地球村中，有些事情不是靠自稱或自行宣布，就能用自己的遊戲規則走，中國片面宣稱的遊戲規則，沒辦法讓世界運轉。

針對國際上倡議反貿易霸凌聯盟，林楚茵說，中國施展的經濟拳頭，全世界都看在眼裡，因此對於這項倡議，黨團樂觀其成。

林靜儀表示，中國用貿易來霸凌其他國家，大家應該聯合團結起來。（編輯：翟思嘉）1110614