外交部：嚴厲譴責俄國貶損台灣主權不實表述

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）俄羅斯總統辦公室第一副主任基里延科日前稱「中國台灣」不是可以拿來討價還價的說法，外交部今天表達嚴正抗議，嚴厲譴責這種漠視事實、曲意貶損中華民國台灣國家主權的不實表述。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，基里延科（Sergey Kiriyenko）12日俄羅斯國慶日於俄國媒體發表文章，文中稱「中國台灣」（Chinese Taiwan）不是可以拿來討價還價的說法，外交部對此表達嚴正抗議與嚴厲譴責。

歐江安重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。

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歐江安表示，中國持續在國際間散播「台灣屬於中國」的虛構說法，並以軍機航艦等武力展示恫嚇台灣，不僅加深台灣人民的反感，也讓美國、日本及歐盟等理念相近的民主國家警覺中國對區域乃至全球和平的威脅，紛紛表達對台海局勢的高度關切。

面對中國的威脅，台灣的民主自由、人權法治是對抗中國最重要的資產之一，政府深盼民主國家持續強化對台灣的支持，台灣將繼續與理念相近國家合作，堅守及捍衛民主自由的共同價值，遏止俄中威權合流對全球民主與和平的戕害。（編輯：郭無患）1110614