IMD評比全球第7 民進黨：台灣人民展現強大韌性

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（中央社記者溫貴香台北16日電）台灣躍升IMD世界競爭力評比全球第7名，民進黨今天表示，台灣政府效能與企業效能項目表現較優異，排名因此略勝韓國等鄰國，且在2000萬人以上的經濟體中連續兩年榮登世界第一，這是台灣人民展現強大韌性的結果。

瑞士洛桑管理學院公布「2022年IMD世界競爭力年報」，台灣在63個受評比國家中排名第7名，是2013年以來最佳表現，整體排名連續第4年進步。

民進黨發言人李妍慧上午發布新聞稿表示，瑞士洛桑管理學院評比結果說明了過去兩年，台灣民眾團結防疫，除了在國際防疫成績有好的表現，也具體展現出在國家競爭力的強大韌性。這對努力不懈的政府團隊與台灣人民來說，是一個令人振奮的肯定。

她表示，2021年對全台灣人來說都是辛苦的一年，受疫情影響進入三級警戒，國人同胞們都犧牲了許多生活與工商業運作上的便利來協助防疫，造成經濟上的衝擊，這也是台灣在評比上少數明顯被扣分之處。

儘管如此，她說，自疫情開始後，全球原物料與農糧陸續遇到產能、運輸及戰爭等因素影響，價格不斷上漲，但政府仍控制住通膨水準，使一般物價不像全球部分國家呈現飆升，台灣政府有照顧好國人的民生需求。

台灣的競爭力排名已連續4年進步，李妍慧指出，這幾年在全球歷經動盪與危機中，仍然表現亮眼，相較於如韓國這些鄰近的競爭夥伴，台灣就因政府效能與企業效能這些項目表現較為優異，才能在排名上略勝一籌，且在2000萬人以上的經濟體中連續兩年榮登世界第一，這是台灣人民展現強大韌性的結果。

她並說，民進黨政府對於國內經濟、就業狀況的施政成績都有顯著進步，特別是財政方面的指標，在預算餘絀與債務占GDP比率這些細項的排名提升，顯示即便展開大規模紓困與振興，財政狀況仍然保持穩健。

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許多國際信用評鑑機構也陸續提升台灣的信用評等，她表示，除了瑞士洛桑管理學院（IMD）給予肯定，世界經濟論壇（WEF）等組織也對台灣的創新能力給予名列前茅的評價。

另外，李妍慧表示，政府過去幾年積極布局與全世界許多國家的經貿交流，如今有許多努力已經獲得成果，例如去年建立的台美科技貿易暨投資架構、中美洲銀行設立駐台辦事處，以及今年開展的台美21世紀貿易倡議、台灣歐盟經貿部長級對話等，都會幫助在疫情下漸漸邁入正常生活的台灣，隨著經濟活動復甦及淨零趨勢帶來的產業轉型，更加融入國際自由貿易的市場，迎來新的發展高峰。（編輯：楊凱翔）1110616