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首頁 / 政治

總統赴指南宮參拜 呼籲民眾打疫苗繼續團結防疫

2022/6/16 12:12
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）總統蔡英文今天出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典，她表示，有大家的支持與配合，台灣才能在疫情中，持續進步與發展；她也要拜託大家，盡快去打疫苗，繼續團結防疫。

蔡總統上午到指南宮出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典，隨後前總統馬英九也到場，但兩人時間錯開，並未碰面。此外，國民黨台北市長參選人蔣萬安與台北市副市長黃珊珊也到場參加，但2人並沒有太多互動。

蔡總統在致詞時表示，過去2年多來，台灣遇到疫情變化與挑戰，除呂先祖（呂洞賓）庇佑大家，各宮廟不僅配合各項宗教防疫措施，許多宗教界先進也捐贈防疫物資，防疫需要各界的共同努力，有大家的支持與配合，台灣才能在疫情當中，持續進步與發展。

她說，今天一起來祈求呂先祖，保佑台灣風調雨順，也要拜託大家，盡快去打疫苗，繼續團結防疫。

蔡總統也說，從昨天開始，入境居家檢疫3+4新制度上路，隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境的限制，政府也會持續做好相關措施，做好邊境把關，讓國際往來更便利；台灣正處於疫情的關鍵時刻，大家繼續一起努力，渡過疫情的考驗，逐漸回到正常的生活。

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馬英九則是在致詞時表示，他有一次來參拜，看到指南宮成立的歷史，光緒8年時，淡水知縣王斌林來台就任時，將呂洞賓的神像帶過來，後來景美地區發生瘟疫，就靠王斌林以及呂洞賓的保佑順利解決，所以呂洞賓不會輸給衛福部長陳時中，對疫情也是很有辦法的。

馬英九說，要希望呂洞賓讓台灣的疫情，早日遠離。而國內疫情還在很嚴重的狀態，希望大家都能夠小心，戴口罩、勤洗手，希望疫情能趕快過去。（編輯：翟思嘉）1110616

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