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雲豹家族規劃2新成員 工程救濟及救護車草圖曝光

2022/6/16 14:15（6/16 14:16 更新）
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雲豹八輪甲車為國車國造代表作，並延伸諸多次型號，位在南投縣集集鎮的軍備局生製中心廠房的簡介牆上，出現未曾曝光的雲豹工程救濟車、救護車（圖）草圖。中央社記者游凱翔攝 111年6月16日
雲豹八輪甲車為國車國造代表作，並延伸諸多次型號，位在南投縣集集鎮的軍備局生製中心廠房的簡介牆上，出現未曾曝光的雲豹工程救濟車、救護車（圖）草圖。中央社記者游凱翔攝 111年6月16日
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（中央社記者游凱翔南投16日電）雲豹八輪甲車為國車國造代表作，並延伸諸多次型號，位在南投縣集集鎮的軍備局生產製造中心廠房簡介看板上，出現了未曾曝光的雲豹工程救濟車、救護車草圖。軍方證實規劃中。

國防部上午邀請媒體赴南投縣集集鎮的軍備局生製中心第209廠參訪，並首度對外公開30公厘鏈砲雲豹八輪甲車CM-34的生產線及車輛測試場域。

值得注意的是，廠房簡介看板上除了細數209廠曾經或正在研製的雲豹八輪甲車系列次型號、各式車輛及產品外，也出現2輛尚未投入研製的雲豹八輪工程救濟車、以及救護車。

相關人士告訴中央社記者，目前工程救濟車及救護車確實正在規劃中，但因他型雲豹甲車剛服役不久，品質相當穩定，因此軍種對工程救濟車暫無迫切需求，後續無論是救濟車或救護車，若有軍種提出相關需求，軍備局將投入研發及測試作業。

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雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前「已服役」車款分別是CM-32、CM-33、CM-34，以及「研發中」搭載105公厘戰車砲的CM-31雲豹戰砲車、偵蒐戰術輪車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34搭載向美商Orbital ATK採購30公厘MK44鏈砲。另外，搭載81公厘迫砲的雲豹迫砲車日前已研發完成，但因軍種沒有需求，因此該計畫目前已暫停。（編輯：郭無患）1110616

雲豹八輪甲車為國車國造代表作，並延伸諸多次型號，位在南投縣集集鎮的軍備局生製中心廠房的簡介牆上，出現未曝光過的雲豹工程救濟車（圖）、救護車草圖。中央社記者游凱翔攝 111年6月16日
雲豹八輪甲車為國車國造代表作，並延伸諸多次型號，位在南投縣集集鎮的軍備局生製中心廠房的簡介牆上，出現未曝光過的雲豹工程救濟車（圖）、救護車草圖。中央社記者游凱翔攝 111年6月16日
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