沈慧虹已申請入民進黨 待林智堅居隔結束規劃選戰

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民進黨選對會18日通過由新竹市副市長沈慧虹（圖）參選下屆新竹市長，沈慧虹晚間感謝民進黨內支持，並表示已送出入黨申請，至於選戰下一步，會等待市長林智堅居隔結束後再做討論與規劃。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月18日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民進黨選對會通過新竹市長下屆人選，將由新竹市副市長沈慧虹接棒參選。沈慧虹表示，日前已送出入黨申請，將待新竹市長林智堅居家隔離結束後再討論選戰規劃。

由民進黨主席蔡英文領軍的選對會今天召開會議，會中同意新一波提名名單，包括基隆市徵召蔡適應、桃園市徵召林智堅、新竹市由沈慧虹披掛上陣，預計6月22日中執會討論後正式提名。

沈慧虹晚間透過影音說明，感謝民進黨選對會的支持，徵召她作為民進黨新竹市長參選人。

沈慧虹說，當初林智堅在徵詢她參選的想法時，她當下就承諾了，也感謝林智堅和民進黨立院黨團總召柯建銘看見她的努力、認可專業，她會站出來為新竹市民贏得這場選戰，繼續讓新竹更好。

沈慧虹說，林智堅的8年施政擦亮了民進黨在新竹市的招牌，她上週和林智堅一起和柯建銘商討入黨一事，目前已送出入黨申請，也感謝柯建銘成為她入黨申請書上的推薦人

沈慧虹說，由於林智堅確診居家隔離中，在職務上她是市長的代理，必須繼續推動相關的市政工作，至於有關選戰的下一步，會等待林智堅居隔結束後再做討論與規劃。（編輯：方沛清）1110618