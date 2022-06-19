政治獻金申報系統遭指出包 監院：新舊系統介接問題

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（中央社記者陳俊華台北19日電）監察院政治獻金申報系統傳出包，參選人險做白工。監察院今天說，因建置新系統盼簡化申報程序，系統轉換介接難免發生問題，第一時間已解決問題，不影響捐贈者與受贈者權益。

媒體報導，台灣民眾黨發言人張清俊發現，監察院政治獻金申報系統中，兩筆匯款方式相同的政治獻金，其受贈收據，在「發票日/到期日」欄位顯示的內容不同，一筆空白，另一筆卻被系統強制標註了日期。

監察院透過新聞稿指出，為因應今年九合一地方公職人員選舉，預估將有數萬以上人員參加選舉，監察院建置新的「政治獻金網路申報系統」，提供擬參選人使用，希望簡化申報程序，減少不必要違法情事。

監察院說，但因涉及新舊系統間轉換與介接，難免發生相容性的問題，因此與廠商本著「發現問題，解決問題」態度，開發過程中克服許多新舊系統間的差異，不斷測試修改，務求減少錯誤發生；3月22日新系統上線後，要求系統廠商駐點服務，專門解決使用者操作問題。

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監察院表示，關於受贈收據誤植發票日的問題，第一時間通知系統廠商處理，迅速解決問題，但這不影響捐贈者與受贈者雙方權益。感謝張清俊支持網路申報系統，並即時反應操作問題，歡迎其他擬參選人提出良善建議，共同精進網路申報系統。

監察院也說，為增進擬參選人瞭解政治獻金法及政治獻金網路申報系統，4月19日起為擬參選人及相關輔助人員辦理8場次Live政治獻金法視訊宣導課程。課程影片，剪輯後將置於陽光法令主題網。（編輯：林淑媛）1110619