參選高雄市長 柯志恩：願意承擔、全力以赴

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨鎖定智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯志恩今天說，當在地議員有共識時，她沒有理由不全力以赴，她願意承擔，29日中常會應該有機會通過徵召。

國民黨昨天公布2份高雄市長提名人選內參民調，柯志恩分別位居1、2名，副秘書長王育敏表示，等選策會開會討論定案後，提名人選下週應可正式公布。

柯志恩今天在智庫主持民調記者會，會後受訪被問到29日中常會是否會被徵召提名時說，有這個機會和可能，但在29日之前，都還有變數或彩蛋可能發生，她也不能完全確定。

是否確定願意承擔，柯志恩說，29日前一定會給出明確答案；她不是不為黨而戰，而是一直都認為國民黨在高雄市長人選上應以在地優先，不過，現在在地議員覺得可培養的人才中，需要再給一點時間，所以國民黨從高雄以外尋找人選時，當在地議員有極度共識時，她沒理由不全力以赴。

是否已與黨主席朱立倫深談，柯志恩說，若有深談、細談，都要等到中常會正式提名後，才會坐下來談論選戰方向。

談到內參民調，柯志恩說，大家都想知道民調結果，她也想知道為什麼她民調排名那麼高，因此黨中央應把明確數據告訴想知道的人，但她不會主動要求要看民調。

柯志恩今天將拜會前立法院長王金平，她說，王金平長期經營高雄在地，因此需要去請益。

此外，被問到民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如曾表示，柯志恩形象清新是不錯人選；柯志恩笑說，她也是Professor（教授）柯，「柯P對柯P，應該會有比較大的好感」。（編輯：謝佳珍）1110623