參選宜蘭縣長 民眾黨陳琬惠：起步不晚

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台灣民眾黨立法院黨團主任陳琬惠（右2）獲黨內通過參選宜蘭縣長。她23日在宜蘭參加民眾黨全台大眾走行腳活動時說，自己不是新來的人，是要給宜蘭一個對的選擇，也不認為現在投入選戰起步已晚。左起為民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年6月23日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）台灣民眾黨立法院黨團主任陳琬惠獲黨內通過參選宜蘭縣長。她今天受訪時說，自己不是新來的人，是要給宜蘭一個對的選擇，也不認為現在投入選戰起步已晚。

民眾黨17日從金門出發，發起全台大眾走行腳活動，為年底九合一選舉、18歲公民權複決暖身。島內首站今天在立法委員蔡壁如（民眾黨選戰小組召集人）、立委邱臣遠領軍下，率領陳琬惠及地方選舉參選人共同出席，希望深入基層傾聽民意、傳遞青年參政的理念。

蔡壁如接受聯訪時說，陳琬惠雖不是出生在宜蘭，但已深耕宜蘭多年，且從事社會運動20幾年，非常關心公共事務和宜蘭大小事，陳琬惠絕對不是空降，盼大家給陳琬惠機會。

面對中國國民黨宜蘭縣長林姿妙尋求連任，民主進步黨提名宜蘭市長江聰淵競選。陳琬惠認為，自己沒有被藍綠夾殺問題，宜蘭是民主聖地，宜蘭人有智慧並願意給出來做事的人機會，現在藍綠兩黨政客非常糟蹋宜蘭人的智慧；她不是新來的人，是要給宜蘭一個對的選擇，也不認為現在投入選戰起步已晚，「只要有開始就是好的開始」，民眾黨非常希望有機會在宜蘭深耕，為宜蘭鄉親服務。（編輯：李錫璋）1110623