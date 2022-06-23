台灣民間推援烏平台 醫療器材、國會實習缺都上線

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）為整合台灣支持烏克蘭的民間力量，一群年輕人創立「HISP-UA資源平台」，盼讓烏克蘭人透過網站彙整的資訊，了解來台留學、工作或取得物資機會，架起台烏友誼橋梁。

計畫發起單位「台灣佇遮計畫」 （Here I Stand Project, 縮寫為HISP）與財團法人福和會今天在立法院舉行平台上線記者會。台灣佇遮計畫表示，目前活動迴響熱烈，秀傳醫院及台灣新創獎得主昌固生物科技公司，分別提供工作機會及醫療物資捐贈，將透過平台捐贈價值2萬美元的脊椎微創手術產品到基輔醫院。

民進黨立委何志偉以錄影致詞指出，他將提供烏克蘭人在他國會辦公室的實習工作機會，讓烏克蘭人有機會更直接在台灣國會發聲。

活動共同發起單位包括烏克蘭理工男Oleksii團隊、台灣烏克蘭陣線、亞太自由婦女協會、台灣東歐友好協會籌備處。在烏克蘭方的合作夥伴則有Ukraine Connect,、Blagoma與烏克蘭兒童救援組織。

今天出席記者會的包括外交部代表、福和會理事長林逸民、亞太自由婦女協會理事長楊黃美幸、HISP公關委員史書華、烏克蘭在台女力Divchata Power成員莉亞（ Lia）、時代力量國際部主任劉仕傑等。

莉亞致詞時哽咽表示，俄烏戰爭已開打快5個月，媒體關注相對愈來愈降低，她很感謝台灣民間仍有許多人願意持續幫忙，「希望烏克蘭將來與台灣有美好的關係」。烏克蘭在台女力Divchata Power做了4款代表自己家鄉的香氛蠟燭，盼透過義賣，將所得全數捐給烏國專門幫助婦孺的組織。

楊黃美幸表示，先前澳洲紅酒被中國打壓，「台灣佇遮計畫」也曾幫助促銷澳洲紅酒，她認為台灣民間力量很大，但若分散力量很可惜，且民間也必須與外交部合作，才能結合官民力量與互補。

「HISP-UA資源平台」網站位址為www.hisp-tw.org。（編輯：蘇志宗）1110623