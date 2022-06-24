勇鷹高教機首拋500磅水泥彈 台中外海命中目標

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（中央社記者游凱翔台北24日電）為強化平戰轉換能量，射擊通報披露，勇鷹新式高教機將掛載500磅水泥彈於台中外海拋投，知情人士今天表示，編號11002勇鷹機上午10時於台中起飛，成功命中目標，同時這也是此架勇鷹的101架次飛行。

由漢翔公司生產的勇鷹高級教練機目前已陸續量產並分批撥交空軍，且首梯勇鷹換訓教官已完訓，未來勇鷹將取代F-5部隊訓練機，F-5預計民國113年第4季完成汰除，勇鷹機同年就能完成45架生產，其中33架部署台東志航基地、12架部署在高雄岡山基地。

根據國家中山科學研究院日前發布的「對海（空）實彈射擊報告單」顯示，漢翔將於6月23日至7月6日每天上午10時至11時、下午2時至3時，於台中外海一帶實施500磅水泥彈飛機武器拋投，彈數約2至4枚。

知情人士上午告訴中央社記者，編號11002的勇鷹機昨天已掛載500磅水泥彈試飛航線，並在今天上午10時掛載水泥彈、響尾蛇（訓練彈）及天劍一型（訓練彈）準點起飛，飛抵外海時成功拋投水泥彈並命中目標，同時這也是勇鷹首次執行500磅水泥彈拋投。

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知情人士提到，此次拋投別具意義，原因在於今天的飛行也是編號11002勇鷹機的101架次飛行，「破百」象徵新機的戰力及穩定性。

他也提到，水泥彈不歸類實彈，而是訓練用彈，透過這次測試了解勇鷹掛載相關設備及彈藥後，是否影響飛機的穩定性；學者日前也提到，水泥彈主要模擬實彈的空力外型與重量，以水泥或其他鈍性材料取代炸藥，可模擬實彈投射彈道特性與是否命中靶圈，在不引發爆炸衝擊的前提下，又能減少對環境或敏感生物的衝擊，可兼顧部隊施訓、與農漁經濟的需求。（編輯：楊凱翔）1110624