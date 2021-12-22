國機國造有進展 第2架量產勇鷹高教機台東交機

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漢翔公司研發的勇鷹高教機，22日3架一起在台東志航基地衝場，圖為第2架量產型勇鷹高級教練機（1102）。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日

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（中央社記者游凱翔台北22日電）漢翔今天表示，繼量產第1架勇鷹新式高教機，11月29日成功飛抵空軍台東志航基地並交機後，第2架量產型高教機今天由漢翔董事長胡開宏親自率領並交機，同時以高速低空衝場向空軍致意。

漢翔中午發新聞稿表示，胡開宏再度同乘編號11001的新式高教機原型機，上午9時20分自台中清泉崗基地起飛，帶領編號1102的第2架量產機飛越中央山脈，在台東外海會同已飛交的第1架量產機1101機，進行高速低空衝場。

漢翔指出，三機以品字編隊、高度300呎及加速400海浬的高速低空衝場，通過台東志航基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。

胡開宏現場致詞說，今年2架量產機的飛交任務順利完成，揭開國機國造歷史一頁，同時漢翔也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的里程碑。

胡開宏提到，漢翔已在空軍台東志航基地成立專門的勇鷹機維保團隊，在空軍及中科院的協助下，進駐志航基地使勇鷹機繼續在空軍作業環境下，發揮設計性能與訓練特性，建立勇鷹空軍後勤運作能量，為空軍提供完整且即時的維修保養服務。

漢翔表示，漢翔已組織一群具有軍機維修背景的專業人員，設立聯合管制中心與飛修廠。聯合管制中心負責計畫管理及人員訓練等行政業務；飛修廠包含修護管理課、品質管理課、維修工場等維保相關工廠，負責新式高教機、發動機、航電及燃油等系統的維修保養作業。

漢翔說，聯合管制中心與飛修廠皆可在最短時間內提供最迅速服務，確保新式高教機正常運作及飛行作業按進度操作。

漢翔指出，未來將依時程生產66架高教機，預計民國115年全數完成交機。

此外，漢翔11月12日也順利完成高教機首批種子教官第1階段結訓作業，總計有空軍官校、第一聯隊、第三聯隊及第七聯隊等6名飛官，另有執行試飛測試驗證的航發中心2名教官。（編輯：康世人）1101222

3架勇鷹高教機22日齊亮相，守候的軍事迷看見直呼「賺到了」。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日