更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪
首頁 / 重點新聞
勇鷹高教機
新聞專題
勇鷹高教機1/14

國機國造有進展 第2架量產勇鷹高教機台東交機

2021/12/22 13:44（12/22 15:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
漢翔公司研發的勇鷹高教機，22日3架一起在台東志航基地衝場，圖為第2架量產型勇鷹高級教練機（1102）。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日
漢翔公司研發的勇鷹高教機，22日3架一起在台東志航基地衝場，圖為第2架量產型勇鷹高級教練機（1102）。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北22日電）漢翔今天表示，繼量產第1架勇鷹新式高教機，11月29日成功飛抵空軍台東志航基地並交機後，第2架量產型高教機今天由漢翔董事長胡開宏親自率領並交機，同時以高速低空衝場向空軍致意。

漢翔中午發新聞稿表示，胡開宏再度同乘編號11001的新式高教機原型機，上午9時20分自台中清泉崗基地起飛，帶領編號1102的第2架量產機飛越中央山脈，在台東外海會同已飛交的第1架量產機1101機，進行高速低空衝場。

漢翔指出，三機以品字編隊、高度300呎及加速400海浬的高速低空衝場，通過台東志航基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。

胡開宏現場致詞說，今年2架量產機的飛交任務順利完成，揭開國機國造歷史一頁，同時漢翔也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的里程碑。

胡開宏提到，漢翔已在空軍台東志航基地成立專門的勇鷹機維保團隊，在空軍及中科院的協助下，進駐志航基地使勇鷹機繼續在空軍作業環境下，發揮設計性能與訓練特性，建立勇鷹空軍後勤運作能量，為空軍提供完整且即時的維修保養服務。

漢翔表示，漢翔已組織一群具有軍機維修背景的專業人員，設立聯合管制中心與飛修廠。聯合管制中心負責計畫管理及人員訓練等行政業務；飛修廠包含修護管理課、品質管理課、維修工場等維保相關工廠，負責新式高教機、發動機、航電及燃油等系統的維修保養作業。

漢翔說，聯合管制中心與飛修廠皆可在最短時間內提供最迅速服務，確保新式高教機正常運作及飛行作業按進度操作。

漢翔指出，未來將依時程生產66架高教機，預計民國115年全數完成交機。

此外，漢翔11月12日也順利完成高教機首批種子教官第1階段結訓作業，總計有空軍官校、第一聯隊、第三聯隊及第七聯隊等6名飛官，另有執行試飛測試驗證的航發中心2名教官。（編輯：康世人）1101222

3架勇鷹高教機22日齊亮相，守候的軍事迷看見直呼「賺到了」。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日
3架勇鷹高教機22日齊亮相，守候的軍事迷看見直呼「賺到了」。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日
第2架量產型勇鷹高級教練機（1102）22日由漢翔人員飛往台東志航基地並交機。（漢翔提供）中央社記者游凱翔傳真 110年12月22日
第2架量產型勇鷹高級教練機（1102）22日由漢翔人員飛往台東志航基地並交機。（漢翔提供）中央社記者游凱翔傳真 110年12月22日
延伸閱讀
勇鷹高教機首架飛抵台東志航基地 航迷興奮守候勇鷹高教機首批種子教官結訓 將成培訓飛行員推手勇鷹量產機成功首飛 國機國造再獲進展F-16V作戰隊成軍接裝升級 蔡總統：代表台美關係堅定承諾國艦國造守護藍色國土 海巡安平級淡水艦交船
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀