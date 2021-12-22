勇鷹高教機 台東志航基地3架齊亮相

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）漢翔公司研發的勇鷹高教機，今天3架一起亮相在台東志航基地衝場，守候軍事迷看見直呼「賺到了」，隨後漢翔公司將第2架勇鷹高教機交付空軍。

漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」11月29日飛交台東志航基地，第2架量產機今天飛交台東，由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機2架的任務。

今天上午9時20分第2架和第3架勇鷹高教機，從台中清泉崗起飛後，接著日前交機的第1架也從台東志航基地升空前往迎接。約40分鐘後志航基地的跑道起落警示燈亮起，隨後遠處3架戰機衝場，軍事迷仔細看發現3架都是勇鷹號，驚呼「賺到了」。

楊姓軍事迷說，「2次交機都遇上天候不佳，但還是拍到飛機，值得」。陳姓軍事迷則說「3架勇鷹衝場，太帥了」。

勇鷹高教機108年9月完成首架原型機出廠，109年6月執行首飛，110年11月起小批量生產，112年3月起進入量產階段，115年6月前完成66架交機任務。（編輯：謝雅竹）1101222

漢翔公司研發的勇鷹高教機，22日3架一起亮相在台東志航基地衝場，圖為勇鷹原型機（11001）。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日

漢翔公司研發的勇鷹高教機，22日3架一起亮相在台東志航基地衝場，圖為第2架量產型勇鷹高級教練機（1102）。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日

漢翔公司研發的勇鷹高教機，22日3架一起亮相在台東志航基地衝場，守候軍事迷看見直呼「賺到了」。中央社記者盧太城台東攝 110年12月22日