漢翔迎高教機交付高峰 胡開宏：明年營收拭目以待

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（中央社記者賴言曦台北7日電）漢翔公司勇鷹高教機今年進入量產交機，明年邁入交機高峰，董事長胡開宏指出，明年營收拭目以待；至於政府力推的無人機發展方案，漢翔不會缺席。

漢翔今天召開法人說明會，談到政府力推的「無人機總體發展方案」，胡開宏表示，國內發展無人機，漢翔不會缺席，但會跟民間產業結合，目前已有標的，但因為仍在評選中，不能多透露。漢翔截至今年第3季，營業收入為新台幣212.8億元，每股盈餘1.46元。

國機國造及國防相關業務方面，漢翔表示，勇鷹高教機今年量產交機，明年邁入交機高峰，將於2026年前依期程陸續交付66架高教機。F-16鳳展專案預計2023年度結案；F-16維修中心2020年成立後，目前已有11家廠商獲空軍適航認證，超過百項零組件可在地維修。

隨著各國邊境陸續解封，民用客機市場復甦，據波音、空中巴士公司發布2022至2041年民用航空預測報告，新機需求約4萬架，航空客運量平均年成長率約4%；兩家公司皆預測於2023至2025年間，全球航空運輸量可恢復到疫情前水準。

商務飛機方面，漢威（Honeywell）預估，2023至2032年交運量為8500架；航空發動機方面，Forecast International預測，2022至2031年交運量約15.5萬具。漢翔表示，民用航空市場看好，漢翔作為供應鏈一環，相關業務前景看漲，依目前在手訂單來看，明年營運穩健成長。

漢翔近年積極發展新能源業務，儲能方面，漢翔表示，去年啟用水湳廠區5MW儲能系統，並加入台電電力交易平台輔助服務，沙鹿廠區第2、3案場建置中。

燃氣渦輪發電業務部分，漢翔指出，與GE合作建置的燃氣渦輪發電機組正於台電通霄電廠、中油永安、梧棲廠興建中，相較傳統燃煤，可減少二氧化碳排放，並藉此爭取建立發電機維修在地化的能量。（編輯：楊蘭軒）1111207