勇鷹高教機達標璀璨台東天空 機迷讚「十全十美」

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）空軍勇鷹新式高教機10架進駐台東志航基地的計畫達標，這幾天密集訓練，藍白紅美麗的機身劃過台東上空，戰機迷讚「十全十美」。

「今天一口氣飛了8架勇鷹，一架接著一架凌空而過，真是過癮」，台東市區空軍志航基地這幾天出現來自各地的戰機迷，捕捉勇鷹璀璨身影。

穿著迷彩服的戰機迷告訴中央社記者，他從去年12月中旬就守在志航基地附近，上星期不知何故，志航基地戰機幾乎沒有起飛訓練，這星期又開始出現1天3波的訓練，包括幻象、IDF、F-5E、勇鷹，偶而也會出現迷彩裝的C130運輸機和黑鷹直升機，不過大家最期待的還是勇鷹。

在台東市上班的郭姓戰機迷說，大家都在等待編號10的勇鷹，空軍計畫在2022年底進駐志航基地10架，已有耳聞去年12月底已經達標，今天上午終於等到勇鷹10劃過台東天空「十全十美」。

志航基地資深飛官說，10架勇鷹高教機進駐台東志航基地的目標去年底如期達標，因剛到志航基地要先完成一系列的檢查，接著第二階段訓練，因此這幾天才開始一連串測試、訓練。

勇鷹高級教練機已陸續量產並分批撥交空軍，未來將取代F-5部隊訓練機，第一架於2021年11月29日飛交台東志航基地，2022年底完成10架已達標，計畫2024年完成45架生產，其中33架部署志航基地，12架部署岡山，同年F-5完成汰除。（編輯：郭諭儒）1120107

空軍勇鷹新式高教機10架進駐台東志航基地的計畫達標，這幾天開始一連串測試、訓練。圖為2022年7月6日2架次勇鷹高教機升空展示。中央社記者盧太城台東攝 112年1月7日

空軍勇鷹新式高教機10架進駐台東志航基地的計畫達標，這幾天開始一連串測試、訓練。圖為2022年7月6日1101號勇鷹高教機準備升空。中央社記者盧太城台東攝 112年1月7日

空軍勇鷹新式高教機10架進駐台東志航基地的計畫達標，這幾天展開密集訓練。圖為1107號勇鷹高教機6日劃過台東天空。中央社記者盧太城台東攝 112年1月7日