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美軍機P-8A飛越台海 展現對自由開放印太承諾

2022/6/24 21:09（6/24 21:19 更新）
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美軍印太司令部發聲明表示，一架美國海軍P-8A海神式巡邏機24日飛越台灣海峽。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社台北24日綜合外電報導）就在29架次共機侵擾台灣西南防空識別區數天後，美軍印太司令部發聲明表示，一架美國海軍P-8A海神式巡邏機今天飛越台灣海峽，展現美國對「自由開放印太地區的承諾」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聲明中寫道：「美國海軍一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機於6月24日在國際空域飛越台灣海峽。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括在台灣海峽內。美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護各國航行權利和自由。此架飛機通過台灣海峽表明美國對自由開放印太地區的承諾。」

中國人民解放軍空軍6月21日有29架次飛機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），其中包含戰鬥機、空中預警管制機、電子作戰機、反潛機、電偵機及空中加油機。

今年1月23日有39架次中國軍機進入台灣西南防空識別區，為今年以來數量最多一次，5月30日又有30架次，是今年數量第2多，6月21日的29架次是今年第3多。（譯者：陳昱婷、陳彥鈞/核稿：陳正健）1110624

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