更多編輯台推薦新聞：
土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵
國際

土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花
國際

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
0至6歲可再免費領5劑快篩 7/1上路
首頁 / 政治

陳時中搭火車參選說 蔣萬安：一步一腳印最重要

2022/6/25 14:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北25日電）傳出民進黨將徵召衛福部長陳時中選台北市長，甚至陳時中曾說「及時搭上火車就要去搭」，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，不管搭火車還是高鐵，最重要的是一步一腳印。

外界傳出近期民進黨將徵召陳時中投入台北市長選舉，甚至有提到陳時中曾說「及時搭上火車就要去搭」，陳時中回應「火車現在不多，現在都是高鐵比較多」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席江寧里補辦母親節活動，會前接受媒體聯訪時表示，不管是火車還高鐵，最重要的是一步一腳印。

媒體追問可能會加入戰局的台北市副市長黃珊珊，頻和參選人開直播，是否利用副市長資源打選舉。蔣萬安重申，北市身為首善之都更應該維持行政中立，這才是市民的期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

而對面自己是否辭去立委，蔣萬安表示各黨立委很多都帶職參選，也是希望多為民眾打拚，民意代表辭職與行政首長辭職，本質完全不同，他依然兢兢業業做好立委工作。

此外，國民黨智庫最新民調，37%民眾認為不該使用九二共識和中國大陸對話。蔣萬安被問及此事回應，現在兩岸之間官方交流停滯，地方間交流更顯重要，希望在符合市民期待下雙城論壇等活動續辦，針對民生議題交流。（編輯：李錫璋）1110625

延伸閱讀
助陳時中拜訪北市基層團體？ 吳思瑤駁：不是事實下週徵召陳時中選北市？ 民進黨：純屬傳聞民進黨北市議員提名領表登記 4人挺陳時中選市長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族