陳時中搭火車參選說 蔣萬安：一步一腳印最重要

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）傳出民進黨將徵召衛福部長陳時中選台北市長，甚至陳時中曾說「及時搭上火車就要去搭」，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，不管搭火車還是高鐵，最重要的是一步一腳印。

外界傳出近期民進黨將徵召陳時中投入台北市長選舉，甚至有提到陳時中曾說「及時搭上火車就要去搭」，陳時中回應「火車現在不多，現在都是高鐵比較多」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席江寧里補辦母親節活動，會前接受媒體聯訪時表示，不管是火車還高鐵，最重要的是一步一腳印。

媒體追問可能會加入戰局的台北市副市長黃珊珊，頻和參選人開直播，是否利用副市長資源打選舉。蔣萬安重申，北市身為首善之都更應該維持行政中立，這才是市民的期待。

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而對面自己是否辭去立委，蔣萬安表示各黨立委很多都帶職參選，也是希望多為民眾打拚，民意代表辭職與行政首長辭職，本質完全不同，他依然兢兢業業做好立委工作。

此外，國民黨智庫最新民調，37%民眾認為不該使用九二共識和中國大陸對話。蔣萬安被問及此事回應，現在兩岸之間官方交流停滯，地方間交流更顯重要，希望在符合市民期待下雙城論壇等活動續辦，針對民生議題交流。（編輯：李錫璋）1110625