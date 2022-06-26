傳黨內勸進參選嘉義縣長 王育敏：沒有規劃

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（中央社記者王承中台北26日電）傳黨內勸進國民黨副秘書長王育敏參選嘉義縣長。王育敏今天表示，全力輔選是她現在最重要工作，沒有參選的規劃。不分區立委溫玉霞的女兒吳亮儀若有意在嘉義縣深耕，的確是優秀的人選，但要尊重個人意願。

國民黨備戰年底縣市長選舉，目前嘉義縣長參選人尚未完成提名，外傳黨內有人勸進國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選。

王育敏今天在國民黨中央黨部接受媒體聯訪時表示，她現在是擔任國民黨副秘書長，還兼任文傳會主委，她會在2022年全力幫忙輔選，到目前為止，她沒有參選的規劃。

王育敏指出，年底九合一選舉對國民黨非常重要，每個縣市都很需要輔選，黨中央扮演輔選重要角色，全力輔選是她現在最重要工作，也已經跟黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭報告過了。

對於是否有推薦人選？王育敏表示，國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞在這方面非常有經驗，會努力找出最適當的人選。嘉義縣是艱困選區，長期缺乏年輕人參與，如果有青壯派願意在地深耕，王育敏認為這樣是最好安排。

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王育敏指出，不分區立委溫玉霞的女兒、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀非常優秀，若有意願在嘉義縣深耕，的確是很亮眼也是優秀人選，但最終還是要尊重吳亮儀的個人意願。

媒體詢問，在嘉義縣是否有在野陣營合作的可能，王育敏表示，過去國民黨在嘉義縣都不排斥開放跟其他的在野人士共同合作，今年也都有這樣的考慮，最終或許還是會有這樣的選項存在，請選民拭目以待。（編輯：楊凱翔）1110626