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綠委建請拍賣國父遺像 立院：需朝野黨團協商

2022/6/26 18:29（6/26 18:48 更新）
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圖為立法院會5月30日處理會計法條文修正草案，國民黨團在朝野衝突中朝主席台投擲杯水疑似砸破國父遺像，民進黨立委王美惠（圖）斥責暴力杯葛。（中央社檔案照片）
圖為立法院會5月30日處理會計法條文修正草案，國民黨團在朝野衝突中朝主席台投擲杯水疑似砸破國父遺像，民進黨立委王美惠（圖）斥責暴力杯葛。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北26日電）立法院議場國父遺像遭國民黨立委丟擲水杯損毀，民進黨立委蔡易餘建請立法院將其拍賣。立法院秘書長辦公室發文表示，擬先請修復文物專家會勘毀損情況，研擬修復等處置方案；若要拍賣，需待朝野黨團協商獲致共識。

立法院會5月30日處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案時，爆發激烈朝野衝突，國民黨立委朝主席台丟擲水杯抗議，意外砸損國父遺像。對此，國民黨團表達遺憾與致歉。

對於國父遺像後續處理，民進黨立委蔡易餘日前發函給立法院指出，建請立院考慮將遭損毀的國父遺像鑑定價值後，透過諸如蘇富比等國際知名拍賣會拍賣，以增國庫收益。

蔡易餘表示，以此突顯民主國家甚少使用個人圖騰於莊嚴的國會議場，更因孫逸仙先生乃國民黨總理，其徒孫竟使用議事程序所不允許的水杯為攻擊武器，毀其神主牌，此舉駭世聽聞，定可高價出售。

對此，立院秘書長辦公室回函指出，立法院對於破壞設備案件，一貫立場均依法求償。擬先行請文化部推薦修復文物專家，協助現場會勘國父遺像毀損情況，並研擬畫作修復等處置方案。

針對蔡易餘建議拍賣國父遺像，秘書長室表示，擬待各黨團協商獲致共識後，再行辦理相關行政程序。（編輯：林克倫）1110626

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