綠肯定國務機要費除罪化轉型正義 藍批最黑暗一天

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立法院會30日三讀通過攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，國民黨立委不滿，在議場內丟杯水及玩具假鈔表達不滿。中央社記者鄭清元攝 111年5月30日

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、王承中、蘇龍麒台北30日電）立法院會今天三讀通過會計法修法將國務機要費除罪。國民黨團抨擊這是立法院最黑暗的一天，希望全民用選票唾棄民進黨。民進黨團說，在法律公平性原則及憲法平等權下，這是轉型正義的一環，請國民黨走出逢扁必反的時代。

立法院會今天經表決，三讀修正通過會計法第99條之1條文，將國務機要費除罪；過程中，國民黨、民進黨立委爆發衝突，國民黨立委向主席台丟擲杯水，議場正中間的國父遺像遭砸破。

對於今天的修法，國民黨立法院黨團總召曾銘宗率國民黨立委在議場內召開記者會，他表示，現在是疫情高峰，民進黨立法院黨團卻選擇強行通過國務機要費除罪化的條文，只為幫前總統陳水扁的貪污案除罪。今天是立法院最黑暗的一天，竟然為一個人修法。

曾銘宗指出，對於民進黨的做法，國民黨要表達抗議，並給予最嚴厲的譴責，希望全民睜大眼睛，好好檢視民進黨，並在年底用選票唾棄貪污的民進黨。

台灣民眾黨團幹事長張其祿表示，國務機要費是否屬於特別費，本來就爭議很大，而這次修法又涉及特定個人的回溯立法、脫罪，討論必須更審慎；這次修法執政黨根本沒有行政院版本，完全放任立委提案，過程中未見法務部與主計總處說法。

張其祿表示，國民黨團對修法採取強力杯葛，導致修法過程無法實質討論，但會計法採用強渡關山方式通過，民眾黨團期期以為不可，對這次修法相當遺憾。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華指出，執政黨團挾人數優勢，強行通過這次的修法，黨團表達抗議與遺憾。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，如果要為特定政治人物解套，不管是特別費還是國務機要費，應該要用特赦的方式，承擔該負的政治責任，而不是不承擔政治責任，丟給立法院來做決定。

時代力量立法院黨團也發布聲明，請行政院長蘇貞昌對此案提請覆議。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘等人召開「特別費、國務機要費都是轉型正義一環」記者會；柯建銘說，國民黨立委用杯水砸破國父遺像，國父遺像何罪之有，過去立法院在怎麼衝突，也不至於發生這樣的事情，他對國民黨立委非理性的行為，表示高度遺憾與譴責。

柯建銘指出，國務機要費跟特別費都是歷史共業，都是轉型正義的一環，在預算書的會計科目上，完全都一樣，考量法律公平性原則及憲法平等權狀況下，哪有特別費除罪，國務機要費不除罪。

柯建銘指出，前總統馬英九也有特別費的問題，請國民黨要走出逢扁必反的時代，陳水扁再也不是政治提款機；國務機要費除罪有十足正當性，國民黨不必再消費這件事情。

民進黨立委蔡易餘說，陳水扁還是有其他的訴訟、定讞案件，還是得繼續維持保外就醫的狀態，希望他趕快把身體調養好，不會因為國務機要費除罪化改變任何現狀。（編輯：蘇志宗）1110530

立法院會30日處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，國民黨團在場中拿出道具假鈔噴灑，指民進黨立委挺貪污。中央社記者鄭清元攝 111年5月30日

立法院會30日將處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，國民黨立委與民進黨立委為爭奪主席台爆發推擠衝突。中央社記者鄭清元攝 111年5月30日