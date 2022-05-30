國務機要費除罪化 陳致中：盼扁案真正告一段落

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）立法院今天三讀通過攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，高雄市議員陳致中表示，盼扁案造成台灣社會16年來的風風雨雨真正告一段落，還給大家寧靜的空間，公道自在人心。

國務機要費案纏訟10多年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院會今天處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，在國民黨、民進黨立委爆發數波衝突下，表決通過民進黨立法院黨團修正動議，三讀修正通過，將國務機要費除罪化。

對此，陳水扁兒子陳致中今天向中央社記者表示，謝謝民進黨團總召柯建銘、民進黨團委員的推動、堅持及努力，及在過程中所有關心鼓勵、加油打氣的好友。

陳致中說，總統的國務機要費就是特別費，跟全國數千名行政首長特別費的性質一樣，這是歷史共業的問題，當年前總統馬英九政府時代立法院修法除罪，唯一排除國務機要費，在法理上其實不公平也沒有道理。

陳致中說，由衷盼望扁案所造成台灣社會這16年來的風風雨雨可以真正告一段落，還給大家一個寧靜的空間，公道自在人心，是非功過交由歷史評斷，或許是最好的方式。（編輯：郭諭儒）1110530