立院擬處理國務機要費除罪 國民黨團突襲占主席台

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立法院會30日將處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，民進黨立委洪申翰（左）在國民黨立委林德福（左2）等人以優勢人力情況下，從主席台被推走。中央社記者鄭清元攝 111年5月30日

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北30日電）立法院會今天將處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，國民黨立委一早7時30分進場占據主席台，衝突中民進黨立委洪申翰傳出手指流血掛彩。

民進黨立委8時46分左右進場，在人數優勢下，8時49分奪回主席台。藍綠立委在主席台上下持續對峙、叫罵。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗告訴中央社記者，早上的確有推擠，但現場沒有看到流血，國民黨立委洪孟楷推擠中頭也撞到牆壁，目前正冰敷中。

曾銘宗說，現在疫情這麼嚴重，昨天死亡數創新高，確診數也都在高點，民進黨要趁疫情幫前總統陳水扁的國務機要費除罪化，這很可惡。

他說，國務機要費跟首長特支費性質完全不一樣，一年高達新台幣數千萬元，與首長特支費一年僅幾萬元差很多，於理、於情、於法現在都不應除罪化。

曾銘宗說，希望民進黨團抽掉攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，否則不排除占領主席台2天，直到這個會期（5月31日）結束。

對此，洪申翰接受中央社記者訪問指出，今天院會要處理國營事業預算和其他民生法案，他比較早到議場，看到國民黨立委突然要占主席台，自己不讓他們占，因此發生拉扯，被拉下主席台，過程中左手割傷，但無大礙。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，發生衝突的時間，大約是上午7時30分，當時民進黨只有洪申翰坐在主席台，就突然被國民黨立委拉下來，後續要怎麼處理，會再與民進黨團總召柯建銘討論。（編輯：蘇龍麒）

國民黨立委一早7時30分進場占據主席台，黨團總召曾銘宗（右2）與民進黨立委洪申翰（右3）等人發生推擠。中央社記者鄭清元攝 111年5月30日

上午7時30分左右國民黨立委突襲占據主席台，過程中與民進黨立委洪申翰發生拉扯，導致洪申翰手部受傷。（民進黨立法院黨團提供）中央社記者王揚宇傳真 111年5月30日